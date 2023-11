Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bislang habe es Apple kategorisch abgelehnt, externe Marktplätze als Bezugsquelle für Apps zu erlauben, und dabei v.a. auf Sicherheitsrisiken hingewiesen. Doch nun scheine der Widerstand gegen das sogenannte "Sideloading" zu bröckeln. Ganz freiwillig erfolge dieser Sinneswandel jedoch nicht.Apple kämpfe weiter gegen die verpflichtende Einführung von Sideloading durch den Digital Markets Act der EU, schließlich stehe auch ein Teil beträchtliche Einnahmen im App Store auf dem Spiel. Gleichzeitig würden im Hintergrund die technischen Voraussetzungen für eine schnelle Umsetzung der Vorgaben geschaffen. Dazu passe, dass der Tech-Riese in seinem Jahresbericht bereits weitere Geschäftsanpassungen im App Store angekündigt und dabei explizit auf die Gesetzesinitiativen der EU verwiesen habe.Nachdem die Apple-Aktie in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugelegt habe, lasse sie es zu Beginn der neuen Woche etwas ruhiger angehen und verliere kurz nach Handelsstart an der Wall Street rund 1%. Ursächlich dafür dürfte aber die allgemeine Zurückhaltung vieler Marktteilnehmer vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf sein. "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish für Apple und bestätige die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.