Eine Mehrheit von 33 Experten rate demnach zum Kauf der Aktie, während 16 sie halten und sieben verkaufen würden. Das 12-Monats-Konsensziel von 200,52 Dollar liege allerdings nur gut sechs Prozent über dem gegenwärtugen Kursniveau.



Auch DER AKTIONÄR bleibe bullish für Apple und erachte die Aktie auch weiterhin als Basisinvestment. Investierte Anleger bleiben dabei, langfristig orientierte Neueinsteiger können auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2024)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem die Apple-Aktie im Vorjahr rund 50 Prozent zugelegt habe, lasse sie es 2024 bislang etwas ruhiger angehen. Analyst Dan Ives von Wedbush Securities gehe allerdings nicht davon aus, dass das ein Dauerzustand werde. Er habe zwei positive Faktoren identifiziert, die dem Kurs bald wieder Beine machen könnten.Dass Apple in China zuletzt einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichne und eine vorsichtige Prognose abgegeben habe, bringe Ives nicht aus der Ruhe. Neue Überprüfungen der Lieferkette in Asien würden eine "klare Stabilisierung" der Nachfrage in China zeigen und hätten auf einen Anstieg der iPhone-Auslieferungen hingedeutet.Insbesondere während des chinesischen Neujahrsfestes dürfte Apple dort in diesem Jahr mehr iPhones verkaufen als im Vorjahr, da die verstärkten Marketing- und Werbekampagne auf dem chinesischen Festland sehr erfolgreich seien, so der Analyst.Insgesamt erwarte er für dieses Jahr nun einen iPhone-Absatz von 225 bis 230 Millionen Stück und einen durchschnittlichen Verkaufspreis von über 900 Dollar, da sich der Produktmix in Richtung der beiden höherpreisigen Pro-Modelle verschiebe. Er bleibe damit bei seiner These, wonach das iPhone 15 einen Upgrade-Zyklus in Gang gebracht habe, der die Erwartungen der Wall Street übertreffen werde."Es ist klar, dass Apple mit Huawei zu kämpfen hat und dass es geopolitischen Gegenwind gibt, aber die Realität ist, dass bei über 200 Millionen aktiven iPhones in China nur sehr wenige Verbraucher das Apple-Ökosystem verlassen", so Ives. Das sei der Dreh- und Angelpunkt seiner bullishen Investmentthese.Er rechne damit, dass Apple entsprechende KI-Features bei der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer präsentieren und bereits ins iPhone 16, das traditionell im Herbst auf den Markt kommen dürfte, integrieren werde.Die Einführung eines eigenständigen KI-App-Stores für Entwickler könne eine Chance zur Monetarisierung und der Grundstein für das KI-Wachstum sein - ein "Gamechanger", so Ives. "Die zusätzlichen Einnahmen aus dem Service-Geschäft rund um KI werden sich auf über fünf Milliarden Dollar pro Jahr belaufen", habe er gesagt und hinzugefügt, dass "dies erst der Anfang der Wachstums-Renaissance bei Apple ist".Folglich habe Ives auch sein "Overweight"-Votum für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel bei 250 Dollar belassen. Ausgehend vom Wall-Street-Schlusskurs am Freitag entspreche das noch rund 32 Kurspotenzial. Damit sei er momentan der größte Bulle unter den 56 Analysten, die sich laut Bloomberg mit der Aktie beschäftigen würden.