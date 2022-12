Der Verschuldungsgrad liege jedoch mit 1,95 deutlich über dem historischen Durchschnitt des Unternehmens von 1,46. Der aktuelle Verschuldungsgrad von Apple sei höher als der Durchschnitt des S&P 500, wo er bei 1,6 liege, und des NASDAQ, wo man einen niedrigeren Durchschnitt von etwa 0,91 sehe. Andererseits hätten sich die langfristigen Schulden des Unternehmens zum 30. September auf rund 99 Mrd. USD belaufen, was einem Rückgang von fast 9,3% gegenüber dem Vorjahr entspreche.



Das Jahr 2023 sieht für das Unternehmen ungewiss aus, und solange Apple mit seinen Finanzergebnissen nicht erneut beweist, dass es trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds und der Probleme in China immer noch in der Lage ist, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen, könnte der Angebotsdruck anhalten und die Aktie zu niedrigeren Kursen treiben. (Analyse vom 30.12.2022)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.CNBC TV habe unter Berufung auf Regierungsquellen berichtet, dass Apple das chinesische Unternehmen BYD Electronics für ein Joint Venture mit dem indischen Unternehmen gewinnen wolle, um die iPad-Produktion nach Indien zu verlegen.Apple habe aufgrund seiner größten Kapitalisierung von fast 2,06 Billionen Dollar die höchste Gewichtung aller US-Unternehmen, sodass sich ein Rückgang der Apple-Aktie negativ auf die wichtigsten Wall Street-Benchmarks auswirke (Gewichtung von 5,94% im S&P 500, 11,6% im NASDAQ).Der Kurs der Apple-Aktie habe sich unter dem gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt und der Trendlinie, die von den Tiefstständen im März 2020 abgeleitet worden sei, eingependelt und ein Jahrestief erreiche, wobei im Dezember ein Rückgang von fast 13% verzeichnet worden sei. Die gestrige Erholung habe nicht dazu geführt, dass der Kurs über 130 USD gestiegen sei, und die Aktie habe vor der Markteröffnung mehr als 1% verloren.Die Analysten von Miller Tabak würden darauf hinweisen, dass sich die kommenden Wochen als entscheidend für das Unternehmen erweisen und das Verhalten des Aktienkurses für den Rest des neuen Jahres bestimmen könnten. Sie würden auf die 130 USD-Marke als Schlüsselmarke hinweisen, da sie mit dem Juni-Tief zusammenfalle, das sich auch als lokaler "Tiefpunkt" der Indices erwiesen habe. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Niveaus könnte dazu führen, dass das Unternehmen nach wesentlich niedrigeren Bewertungsniveaus suche.Die Hauptsorge der Anleger gelte nach wie vor der Gesundheit der chinesischen Wirtschaft und der sich im Land ausbreitenden Pandemie, die in Verbindung mit der geplanten, kostspieligen Produktionsverlagerung des Unternehmens zumindest kurzfristig einen Risikofaktor für die Aktionäre darstelle. Zusätzlich zu den Sorgen über Liefer- und Produktionsverzögerungen bleibe die Sorge über die Nachfrage nach den relativ teuren Produkten des Unternehmens in einer Zeit höherer Zinsen, die die Fremdfinanzierung erschweren würden, der Inflation und der Rezessionsaussichten bestehen.Die Apple-Aktie habe in diesem Jahr an Boden verloren, obwohl sie als "sichere Anlage" mit einem stetigen Strom von wiederkehrenden Einnahmen aus Produkten und Dienstleistungen gelte. Dem Unternehmen sei es gelungen, den Durchschnitt des NASDAQ-Index im Jahr 2022 zu übertreffen, indem es 28% verloren habe, während der Index um 34% gesunken sei. Auf der fundamentalen Seite seien die Apple-Aktien immer noch relativ hoch bewertet (wenn auch viel günstiger als zu Jahresbeginn), mit einem C/Wk von 40 Punkten gegenüber einem Durchschnitt von 5 Punkten für den S&P 500-Index Das Kurs-Buchwert-Verhältnis habe auch eine andere Berechtigung in Bezug auf den Wiedererkennungswert der Marke, den Wert des Logos und der Produkte, sodass es in diesem Fall kein wichtiger Indikator sein sollte.Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liege bei 21 Punkten, was im Vergleich zu einem Durchschnitt von 27 Punkten für den S&P 500 und 22 Punkten für NASDAQ-Unternehmen attraktiv erscheine.Das PEG-Verhältnis, das vom Magellan-Fondsmanager Peter Lynch propagiert werde, sehe ebenfalls günstig aus. Das PEG-Verhältnis für Apple liege bei 1,61 Punkten gegenüber dem Indexdurchschnitt von 2,1, was möglicherweise darauf hinweisen könnte, dass die Anleger die Dynamik des Unternehmens zu pessimistisch einschätzen würden.