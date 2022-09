Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Mittwochabend wie erwartet die neue iPhone-Generation präsentiert und dem Hardware-Bestseller gleich mehrere Neuerungen spendiert. Im Gegenzug würden die Preise für die verschiedenen Ausführungen des iPhone 14 teils deutlich steigen - zumindest hierzulande. Neue Smartphones seien allerdings nicht das Einzige gewesen, das es am Vorabend zu bestaunen gegeben habe.Zu den großen Innovationen beim iPhone 14 gehöre die Möglichkeit, Notfall-Nachrichten per Satellit abzuschicken. Diese könnten Leben retten, wenn Menschen in Gegenden ohne Mobilfunk-Empfang in Gefahr geraten würden. Im Moment benötige man dafür spezielle Telefone mit größeren Antennen. Apple habe dagegen beim iPhone 14 ein hauseigenes System zur Verbindung mit Satelliten in die herkömmlichen Gehäusegrößen integriert.Allerdings bleibe die Verbindung eine technische Herausforderung, wie der Konzern bei der Präsentation am Mittwoch eingeräumt habe. So müsse das iPhone direkt auf den Satelliten gerichtet sein, und die Übermittlung könne einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern. Da die Satelliten nicht mit bloßem Auge sichtbar seien, bekämen die Nutzer Hilfe zur Ausrichtung der Geräte mit einer Grafik auf dem Bildschirm. Die Funktion werde zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein und für Käufer eines iPhone 14 die ersten zwei Jahre kostenlos bleiben würden.Zumindest bei der US-Version gehe Apple zudem einen radikalen Schritt und verzichte auf einen Schacht für eine physische SIM-Karte. Stattdessen setze der Konzern künftig komplett auf eine umprogrammierbare eSIM.Die teureren Pro-Modellen würden über ein Display verfügen, das ständig an bleiben könne. Das schaffe z.B. neue Möglichkeiten für Anwendungen auf dem Homescreen, die Informationen in Echtzeit anzeigen würden - etwa Live-Stände bei Sportereignissen. Die Pro-Geräte bekämen zudem eine verkleinerte Display-Aussparung für Selfie-Kamera und Gesichtserkennung sowie einen 48-Megapixel-Sensor im neuen Kamerasystem, der u.a. für bessere Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen solle.In Deutschland müssten die Käufer eines neuen iPhone künftig teils deutlich tiefer in die Tasche greifen, denn die neuen Geräte würden durch die Bank teurer als ihre Vorgänger. In den USA würden die Preise indes teils unverändert bleiben. Eine echte Überraschung, denn Analysten hätten im Vorfeld auch auf dem Heimatmarkt mit einer deutlichen Erhöhung der Preise gerechnet - zumindest bei den ohnehin teureren Pro-Modellen.Das iPhone sei das mit Abstand wichtigste Produkt im Hardware-Portfolio von Apple und spiele auch eine zentrale Rolle beim Absatz von Zubehör sowie Service- und Abo-Diensten. Alleine die Geräte-Verkäufe würden rund die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen. Zuletzt habe Apple den Absatz und die Marktanteile vielerorts steigern können - obwohl der globale Smartphone-Markt in den letzten Monaten u.a. wegen Konjunktursorgen und steigender Inflation geschrumpft sei.Eine zentrale Frage für viele Marktbeobachter sei, wie robust diese Nachfrage bleiben werde, wenn das frei verfügbare Einkommen u.a. durch steigende Energiekosten schrumpfe. Als Premiumhersteller mit einer entsprechend zahlungskräftigen Kundschaft gelte Apple jedoch als relativ gut gerüstet.Apple habe seinen Bestsellern pünktlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft eine Frischzellenkur verpasst und dürfte damit für anhaltend hohe Nachfrage sorgen. Natürlich sei selbst der Tech-Riese nicht immun gegen makroökonomische Herausforderungen, mit seinem starken operativen Geschäft und einem komfortablen Cash-Polster aber zumindest sehr gut gewappnet. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: