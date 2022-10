XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Januar 2022 bei 182,94 USD in einer Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 17. August habe es einen Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch gegeben, der aber gescheitert sei. Seitdem setze die Aktie ihre Korrektur fort. Auffallend sei dabei, dass sie sich dabei deutlich besser als die Märkte halte. Während NASDAQ oder Dow Jones längst auf neue Jahrestiefs abgefallen seien, notiere die Apple-Aktie noch deutlich über ihrem Juni-Tief. Am Donnerstag habe es einen kurzen, aber starken Aufwärtsimpuls gegeben. Dieser sei am Freitag bis an das ganz kurzfristige log. 61,8% Retracement bei 138,16 USD konsolidiert worden.AusblickDie am Donnerstag begonnene Erholung könne sich kurzfristig noch fortsetzen. Ein rechnerisches Ziel läge bei 148,63 USD und damit beinahe exakt am Widerstandsbereich um 148,60 USD. Danach drohe allerdings die Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 129,04 USD oder sogar an einen wichtigen Unterstützungsbereich um 125 EUR. Sollte der Wert allerdings den Widerstandsbereich um 148,60 USD durchbrechen, dann wäre die Abwärtsbewegung seit August beendet. In diesem Fall könnte es u einer Rally gen 157,47 USD und vielleicht sogar 171,27 USD und damit an den Abwärtstrend seit Januar 2022 kommen. (Analyse vom 17.10.2022)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:143,56 EUR +0,84% (17.10.2022, 09:33)