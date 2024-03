Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

156,22 EUR -0,01% (11.03.2024, 09:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,79 USD +0,99% (08.03.2024, 21:59)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe sich am Freitag nach einem zuletzt extrem schlechten Verlauf wieder zurückgemeldet. Der Titel sei mit einem Plus von 1,1 Prozent aus dem US-Handel genagen und sei damit als drittstärkster Wert des Tages im Dow Jones gewesen. Profitieren können habe das Papier dabei von einer positiven Einschätzung der Citigroup.Die Citigroup habe ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten sähen in der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni einen potenziellen Wendepunkt. Die Einführung von KI-Funktionen könnte im Anschluss die Smartphone-Nachfrage bis 2025 ankurbeln.Derweil könnte das Online-Spiel "Fortnite" nun doch bald in der EU offiziell auf das iPhone zurückkehren. Apple habe den wenige Tage zuvor ausgesperrten schwedischen Entwickler-Account von Epic Games am Freitag wieder zugelassen. Epic habe in Gesprächen zugesagt, die Regeln der Plattform samt der Umsetzung des Digitalgesetzes DMA zu befolgen, habe der iPhone-Konzern am Freitag zur Begründung mitgeteilt. Der Spielentwickler habe daraufhin verkündet, man werde wie geplant an der eigenen Plattform zum Spiele-Download in Europa weiterarbeiten.Die Apple-Aktie sei derzeit klar angeschlagen. Insbesondere Probleme in China würden dem Konzern zu schaffen machen. Langfristig bleibe der iPhone-Konzern aber eine Cash-Cow und sollte die Anleger bald wieder mit höheren Kursen verwöhnen. Aus charttechnischer Sicht wäre zunächst der Sprung über die 180-Dollar-Marke und anschließend über die 200-Tage-Linie ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link