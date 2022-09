Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Schon bei der Präsentation der neuen iPhone-Generation in der Vorwoche sei klar geworden: Wer echte Neuerungen wolle, müsse tiefer in die Tasche greifen - selbst in den USA und China, wo die Verkaufspreise überraschenderweise nicht erhöht worden seien. Der Fokus auf zahlungskräftige Kunden scheine sich aber bislang auszuzahlen.Während der globale Smartphone-Markt u.a. wegen einer zunehmenden Kaufzurückhaltung der Kunden zuletzt eher geschrumpft sei, bleibe die Nachfrage nach High-End-Geräten relativ hoch.Ein Umstand, den Apple offenbar ganz bewusst für sich zu nutzen wisse. Denn wer beim Kauf eines iPhone 14 echte technische und optische Änderungen wie den neusten A16-Chip oder das Always-On-Display mit "Dynamic-Island"-Leiste haben möchte, müsse wohl oder übel zu den teureren Pro-Modellen greifen.Viele Produkttester würden bei einem Neukauf gleich zu einem Upgrade auf ein Pro-Modell raten - oder eben das Vorgängergerät einfach weiter zu nutzen. Sogar der Vorwurf, das iPhone 14 sei eigentlich nur ein umbenanntes iPhone 13, sei hier und da zu vernehmen.Joanna Stern vom Wall Street Journal sei nach fast einer Woche Praxistest zu dem Ergebnis gekommen, dass die "günstigeren" Modelle durchaus eine gute Wahl seien. Der Preisaufschlag von rund 200 USD des jeweils vergleichbaren Pro-Modells sei diesmal allerdings gerechtfertigter denn je. Ihr Fazit: "Go Pro or Go Home".Für viele Kunden komme das einer Preiserhöhung gleich - auch wenn Apple die Verkaufspreise auf dem Papier in Kernmärkten wie den USA und China diesmal überraschend nicht erhöht habe. Kunden in Europa müssten unterdessen selbst dann tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sich mit dem Basismodell begnügen würden. Hierzulande koste das günstigste iPhone 14 rund 1.000 Euro - und damit 100 Euro mehr als ein vergleichbar konfiguriertes iPhone 13.Laut einem Bericht von KGI Securities, aus dem Bloomberg zitiere, würden die Vorbestellungen darauf hindeuten, dass das Spitzenmodell iPhone 14 Pro Max sogar noch gefragter sei als das vergleichbare Vorgängermodell. Damit sei das teuerste iPhone 14 auch das beliebteste.Aus Unternehmens- und Investorensicht wäre natürlich zu wünschen, dass sich diese (frühen) Trends auch im weiteren Produktzyklus des iPhone 14 fortsetzen. Denn auch wenn Apple als mächtiger Premium-Hersteller relativ gut gegen Inflation und steigende Kosten gewappnet sei, seien diese natürlich potenzielle Risikofaktoren für das operative Geschäft.Entsprechende Unsicherheit und die schlechte Stimmung am Gesamtmarkt hätten dazu beigetragen, dass die Apple-Aktie zuletzt wieder bis in den Bereich von 150 USD zurückgekommen sei. Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon aber nicht beeindrucken lassen und weiterhin dabeibleiben. Apple bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.