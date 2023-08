Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,48 EUR -1,83% (04.08.2023, 12:30)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,00 USD -0,09% (03.08.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den Umsatz- und Ergebniskennziffern für das dritte Geschäftsquartal habe Apple die Erwartungen der Wall Street zwar übertroffen, die Aktie sei nachbörslich aber dennoch unter Druck geraten. Die anhaltende Flaute im Hardware-Geschäft und ein vorsichtiger Ausblick für das laufende Quartal würden derzeit die Stimmung trüben.Obwohl Apple in Q3 (bis Ende Juni) wie erwartet den dritten Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge verzeichnet habe, seien die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen worden. Ausgerechnet im wichtigen iPhone-Geschäft habe der Konzern mit 39,7 Milliarden Dollar allerdings rund 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr erlöst. Die Analysten hätten im Schnitt einen Rückgang auf 39,8 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt.Das Management habe dafür unter anderem die anhaltende Schwäche am globalen Smartphone-Markt verantwortlich gemacht, die Apple aber nach wie weniger stark zu schaffen mache als vielen Konkurrenten. Zudem stehe mit dem iPhone 15, das im September auf den Markt kommen solle, bereits ein Nachfolger in den Startlöchern, weshalb weniger Kunden zum aktuellen iPhone 14 greifen würden.Auch in den meisten anderen Hardware-Kategorien habe Apple Umsatzrückgänge erlitten. Lediglich die Sparte "Wearables, Home and Accessories" sei um rund 2,5 Prozent auf 8,28 Milliarden Dollar gestiegen. Die Analysten hätten aber dennoch etwas mehr erwartet.Dass der Gewinn pro Aktie mit 1,26 Dollar klar über den Erwartungen der Wall Street von durchschnittlich 1,19 Dollar gelandet sei, sei dabei in den Hintergrund getreten. Zumal sich der Vorstand auch für das laufende vierte Geschäftsquartal eher zurückhaltend geäußert habe.Konkrete Prognosen veröffentliche Apple bereits seit dem Jahr 2020 nicht mehr. In der Telefonkonferenz mit Analysten im Anschluss an die Zahlenvorlage habe sich CFO Luca Maestri aber dennoch zu den Aussichten im laufenden vierten Geschäftsquartal geäußert. Sofern sich die makroökonomischen Aussichten nicht verschlechtern würden, dann erwarte er, dass der Umsatz im September-Quartal im Jahresvergleich ähnlich ausfallen werde wie im Juni-Quartal. Konkret bedeute das einen weiteren Umsatzrückgang um rund ein Prozent.Mit Ausnahme des rund achtprozentigen Umsatzwachstums in der Service-Sparte seien Highlights im jüngsten Zahlenwerk von Apple eher Mangelware gewesen. Daher sei es zunächst nicht verwunderlich, dass einige Anleger nach rund 50 Prozent Kursplus seit Jahresanfang nun erst einmal Gewinne mitnehmen würden. Die Aktie verliere im vorbörslichen US-Handel rund zwei Prozent."Der Aktionär" bleibt aber bullish für Apple, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte