Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,84 EUR -0,29% (19.12.2023, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,31 USD +0,21% (19.12.2023, 16:12)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert mit "overweight" ein.Apple habe gegenüber Nachrichtenagenturen bestätigt, dass Kunden in den USA ab Ende dieser Woche nicht mehr in der Lage sein würden, die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 bei Apple zu kaufen, obwohl es scheine, dass Einzelhändler von Drittanbietern weiterhin in der Lage sein würden, gelagerte Bestände zu verkaufen.Die Verkaufsstopps würden damit zusammenhängen, dass die Internationale Handelskommission im Oktober die Entscheidung eines Richters bestätigt habe, wonach Apple die Patente des Medizintechnikunternehmens Masimo auf die Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut verletzt habe, so J.P. Morgan.Apple habe bereits erklärt, dass es beabsichtige, gegen die begrenzte Ausschlussanordnung der ITC Berufung einzulegen, die die Einfuhr und den Verkauf von Apple Watch-Modellen mit Blutsauerstoffmessfunktion in den USA verbiete. Das Unternehmen schätze, dass das Verbot theoretisch etwa 5 Mrd. USD Umsatz oder 1% des Gesamtumsatzes auf Jahresbasis betreffe, füge aber hinzu, dass die tatsächlichen Auswirkungen wesentlich geringer sein würden und von der Dauer des Verbots sowie von Apples Fähigkeit abhängen würden, die US-Verbraucher auf ältere Modelle umzulenken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: