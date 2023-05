Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,18 EUR +2,55% (05.05.2023, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,90 EUR -1,66% (04.05.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,79 USD -0,99% (04.05.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der UBS:Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat gestern Abend die Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Wall Street übertroffen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Apple-Aktie habe auch im April weiter zulegen und mit einem Plus von 3% den vierten Gewinnmonat in Folge beenden können. Zum Start in den Mai seien die Kurse dann auf ein neues Jahreshoch gestiegen, das am Mittwoch noch ein Stück weiter nach oben habe geschoben werden können. Ausgehend von der neuen 2023er Bestmarke bei 170,92 USD hätten die Notierungen jedoch wieder nach unten gedreht und seien gestern - vor den mit Spannung erwarten Quartalszahlen - bis auf das Tagestief bei 164,31 USD zurückgefallen.Ausblick: Die gestern vorgelegten Quartalszahlen hätten die Apple-Aktie nachbörslich wieder angeschoben. Dabei hätten sich die Papiere um 2,5% auf 169,91 USD verbessert.Das Long-Szenario: Damit der Rücksetzer nun als Pullback eingestuft werden könne, müssten die Papiere auch im regulären Handel über das Verlaufshoch vom 19. April bei 168,16 USD steigen. Anschließend würde das aktuelle Jahreshoch bei 170,92 USD in den Fokus rücken. Gelinge dort der Break, wären die nächsten Widerstände am August- und März-Hoch aus dem Vorjahr bei 176,15 USD bzw. 179,61 USD zu finden. Darüber könnten die Notierungen schließlich an das Allzeithoch heranlaufen, das am 4. Januar 2022 bei 182,94 USD markiert worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: