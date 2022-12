Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,68 EUR +0,42% (08.12.2022, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,38 EUR +0,22% (08.12.2022, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,94 USD -1,38% (07.12.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zwar habe die chinesische Regierung die strengen Corona-Maßnahmen zuletzt sukzessive gelockert, die Auswirkungen auf die dortige iPhone-Produktion dürften aber dennoch gravierend sein. Die Analysten von Morgan Stanley hätten ihre Auslieferungsprognose für das wichtige Weihnachtsquartal nun noch einmal gesenkt. Doch es gebe auch einen Lichtblick.In ihrer aktuellsten Schätzung gehe die Investmentbank davon aus, dass Apple im laufenden ersten Geschäftsquartal weitere drei Millionen iPhones weniger ausliefern könne. Bereits im November hätten die Experten ihre Prognose um rund sechs Millionen Einheiten reduziert. Statt der anfangs prognostizierten 85 Millionen iPhones könne der Tech-Riese im Schlussquartal demnach nur 75,5 Millionen produzieren lassen.Grund dafür seien die Auswirkungen der neuerlichen Corona-Lockdowns in China und der gewaltsamen Proteste im weltgrößten iPhone-Werk des Zulieferers Foxconn in Zhengzhou. Obwohl die Produktion dort wieder angelaufen sei, dürften die Produktionslücke im laufenden Quartal nicht mehr aufgeholt werden. Bei den besonders beliebten Pro-Modellen des iPhone 14 resultiere das vielerorts in mehrwöchigen Lieferzeiten.Die Lieferengpässe würden sich natürlich auch in der operativen Entwicklung bemerkbar machen, denn das Weihnachtsquartal sei traditionell das umsatzstärkste für den Tech-Riesen. Die Analysten von Morgan Stanley würden die Umsatzeinbußen wegen der Produktionsausfälle auf drei Prozent beziffern und nun einen Quartalserlös von rund 120 Milliarden Dollar prognostizieren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wäre das ein Rückgang um rund 3,2 Prozent.Ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsquartal die Nachfrage nicht bedienen zu können, sei natürlich bitter. Die Enttäuschung der Anleger spiegelt sich dementsprechend in der Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Wochen wider, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple Inc. (Analyse vom 08.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.