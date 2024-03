NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,2999 USD +0,54% (22.03.2024, 16:28)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "outperform" ein.Das US-Justizministerium habe seine Klage gegen Apple wegen Verletzung der Kartellgesetze vorgebracht. Gegen das Unternehmen sei ein "Fall wie aus dem Lehrbuch" aufgebaut worden, so Wedbush in einer Research Note. Wedbush gehe davon aus, dass sich das Verfahren über Jahre hinziehen werde und dass es in den nächsten zwölf bis 18 Monaten zu einem Vergleich kommen werde. Wedbush rechne vorerst nicht mit einer Änderung des Geschäftsmodells, da es wahrscheinlich Jahre dauern werde, den Fall vor Gericht zu verhandeln und zu einem Ergebnis zu kommen. Apple müsse eindeutig einen Weg finden, um diesen Fall beizulegen, eine hohe Geldstrafe zu zahlen und letztendlich einen Kompromiss mit den Entwicklern über die Struktur des App Store zu finden. Trotz des Schlagzeilenrisikos sehe Wedbush den Fall nicht als "thesis changer" an.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Apple unverändert mit "outperform" ein und sehen 250 USD als Kursziel. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:159,26 EUR +0,84% (22.03.2024, 16:42)