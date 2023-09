NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,18 USD +0,35% (08.09.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse sein "outperform"-Rating für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und sein Kursziel von 210 USD.Evercore ISI sehe "eine Reihe von Gründen" für den Druck auf die Apple-Aktie, darunter die Fähigkeit von Huawei, das Mate 60 Pro auf den Markt zu bringen, das "alle von den USA auferlegten Chip-Beschränkungen für in China ansässige Unternehmen zu umgehen scheint", sowie die Ausweitung des iPhone-Nutzungsverbots durch die chinesische Regierung auf Regierungsmitarbeiter. Während die Analysten nur ein minimales Risiko für ein materielles Verbot von iPhones in China sehen, würden sie ein "gewisses Modest-Risiko" im Zusammenhang mit der Einführung eines wettbewerbsfähigeren High-End-Smartphones durch Huawei sehen. Doch selbst im "schlimmsten Fall" würden die Auswirkungen im einstelligen Prozentbereich liegen.Die Analysten von Evercore ISI behalten ihr "outperform"-Rating für die Apple-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:166,40 EUR -0,08% (11.09.2023, 15:41)