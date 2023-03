Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,32 EUR -1,08% (17.03.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,66 EUR -0,01% (17.03.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,00 USD -0,55% (17.03.2023, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenn Apple voraussichtlich im September eine neue iPhone-Generation vorstelle, müssten sich insbesondere Kunden in den USA diesmal wohl auf steigende Preise einstellen. Zuvor hatte der Tech-Riese die Einstiegspreise seiner Smartphones auf dem Heimatmarkt trotz gestiegener Inflation und technischer Neuerungen jahrelang konstant gehalten.Zumindest beim iPhone 15 Pro werde Apple diesmal aber auch in den USA an der Preisschraube drehen, habe Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities in dieser Woche prognostiziert. Zuerst habe das Branchenportal macrumors.com darüber berichtet. Als offizielle Begründung dürften zahlreiche technische Neuerungen dienen. Zudem habe Apple die Preise für die Kunden in den USA in den vergangenen fünf Jahren konstant gehalten. Derzeit liege der Preis für das günstigste iPhone 14 Pro dort bei 999 USD und damit auf den Niveau des iPhone X aus dem Jahr 2017. Das größere iPhone 14 Pro Max starte bei 1.099 USD, was dem Preis des 2018 eingeführten iPhone XS Max entspreche.Ob auch die neuen Basismodelle iPhone 15 und 15 Plus teurer werden sollten, dazu habe sich Pu zunächst nicht geäußert. Die aktuellen Pendants iPhone 14 und 14 Plus würden in den USA derzeit mindestens 799 bzw. 899 USD kosten. Außerhalb der USA habe Apple in der jüngeren Vergangenheit dagegen schon häufiger die Preise erhöht und dies v.a. mit negativen Wechselkursen begründet.Auch diesmal lasse sich Apple im Vorfeld natürlich nicht in die Karten schauen - weder, was technische Neuerungen angehe, noch hinsichtlich der Preisgestaltung. Da sich das Premium-Segment im insgesamt schrumpfenden Smartphone-Gesamtmarkt zuletzt jedoch relativ gut geschlagen und Apple im vergangenen Jahr sogar Marktanteile hinzugewonnen habe, gebe es für den Tech-Riesen keinen Grund, von der bisherigen Preispolitik abzuweichen.Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment und ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.