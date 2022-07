Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,56 EUR -0,38% (22.07.2022, 16:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,40 EUR +0,82% (22.07.2022, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,85 USD +0,32% (22.07.2022, 15:52)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das schwierige Marktumfeld habe die Apple-Aktie seit dem Allzeithoch zu Jahresbeginn rund 15 Prozent Kursperformance und fast 500 Milliarden Dollar Market Cap gekostet. Bei der Investmentbank Morgan Stanley sei man aber zuversichtlich, dass der Tech-Riese die 3-Billionen-Dollar-Marke wieder erreichen könne.Damit die Marktkapitalisierung wieder auf drei Billionen Dollar steige, müsse Apple am Wandel des Geschäftsmodells hin zu einer stärkeren Nutzung von Abo-Angeboten festhalten, argumentiere Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring in einer aktuellen Studie.Laut dem Experten werde die Umstellung auf ein Abonnementmodell Apple "stabilere und vorhersehbarere, langfristige Cashflows" liefern, was den Aktienwert des Technologieriesen auf 200 US-Dollar pro Aktie oder eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar steigen lassen könnte. Diese Schätzung basiere auf dem "Lifetime Value DCF"-Ansatz der Bank.Das Geschäftsmodell von Apple entwickle sich bereits in diese Richtung - weg von der primären Fokussierung auf die Steigerung der Hardware-Verkäufe hin zu einer verstärkten Monetarisierung der riesigen Nutzerbasis, argumentiere Woodring. Die wachsenden Service-Angebote und die Offenlegung entsprechender Kennzahlen unterstreiche dies.Aus der Studie gehe ferner hervor, dass Woodring bei Morgan Stanley die Coverage der Apple-Aktie von Katy Huberty übernehme. Er behalte aber das bisherige "Overweight"-Votum mit einem fairen Wert von 180 Dollar bei - und signalisiere damit rund 18 Prozent Luft nach oben. Steige die Aktie auf die von ihm errechneten 200 Dollar, entspräche das sogar mehr als 30 Prozent Aufwärtspotenzial.Bei Apple laufe es wieder rund - auch mit Blick auf das Chartbild. DER AKTIONÄR gehe daher ebenfalls davon aus, dass der US-Gigant die 3-Billionen-Schallmauer mittel- und langfristig hinter sich lassen könne. Die Quartalszahlen am Donnerstag (28. Juli) könnten auf dem Weg dorthin bereits Impulse liefern.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)