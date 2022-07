Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) präsentiert und die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie leicht übertroffen. Eine Prognose für das laufende vierte Quartal habe der Konzern indes (noch) nicht veröffentlicht.Wie der Tech-Riese am Abend mitgeteilt habe, seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 83,0 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt mit 82,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn pro Aktie sei unterdessen wie erwartet geschrumpft, der Rückgang sei mit acht Prozent auf 1,20 Dollar aber weniger stark ausgefallen als befürchtet. Erwartet worden sei nämlich lediglich ein EPS von 1,16 Dollar.Mit Blick auf die einzelnen Segmente sei der iPhone-Umsatz um rund drei Prozent auf 40,7 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit ebenfalls knapp über den Erwartungen gelegen. Bei den Service-Umsätzen stehe zwar ein Plus von zwölf Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar zu Buche, hier sei allerdings mit einem deutlicheren Anstieg auf 19,7 Milliarden Dollar gerechnet worden.Die Mac-Umsätze seien - erstmals seit der Pandemie - wieder gesunken, und zwar um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Hier hätten die Analysten im Schnitt 8,7 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Beim iPad seien die Erlöse um zwei Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar gesunken, hätten damit aber trotzdem über den Schätzungen von 6,4 Milliarden Dollar gelegen.Stark: Trotz der strengen Corona-Maßnahmen in China hätten sich die Geschäfte von Apple in der Region "Greater China" kaum abgeschwächt. Die Erlöse seien dort lediglich um ein Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar gesunken.Auf die Veröffentlichung einer konkreten Prognose für das laufende September-Quartal habe das Management verzichtet. Gut möglich aber, dass sich Cook und sein Team dazu bei der Analystenkonferenz im Laufe des Abends noch äußern würden.Auch ohne Ausblick komme das Zahlenwerk an der Börse gut an. Im nachbörslichen US-Handel gehe es für die Apple-Aktie um mehr als drei Prozent nach oben."Der Aktionär" sieht sich dadurch in seiner bullishen Haltung bestätigt und bleibt bei der langfristigen Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link