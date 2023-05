XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.05.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Charttechnik von Apple halte der Aktienprofi für interessant. Er verweise auf den Abwärtstrend, an dessen Ende die Aktie versuche, durchzubrechen. Das hänge von den heute anstehenden Q2-Zahlen ab. Die Erwartungen seien wie folgt: 92,6 Mrd. USD sollte man an Umsätzen erzielt haben, was zwar einem Minus gegenüber dem Vorjahr entspreche, aber bereits eingepreist sei. Bei den iPhones sollte es etwas stärker zurückgehen: 48 Mrd. USD seien erwartet - das wäre ein Minus von 3%. Bei den Macs könnten die Erlöse um ein Viertel rückläufig sein. In der Service-Sparte rechne man mit leichten Zugewinnen. Es müsse geliefert werden, was bedeute: 1,43 USD beim Gewinn je Aktie und 92,6 Mrd. USD beim Umsatz. Bei der Apple-Aktie sollten Anleger erst mal an der Seitenlinie bleiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link