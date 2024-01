Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer vom Mitte Dezember markierten Rekordhoch habe die Apple-Aktie in den vergangenen Tagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Am gestrigen Dienstag sei die Erholung allerdings ausgebremst worden. Grund seien die Aussagen des einflussreichen Tech-Analysten Ming-Chi Kuo zur Nachfrage nach dem iPhone.Die Auslieferungen von iPhones würden in diesem Jahr wahrscheinlich einen Rückschlag erleiden, was vor allem auf die wachsende Popularität von faltbaren Handys und das Wiedererstarken von Huawei auf dem chinesischen Markt zurückzuführen sei, habe Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities am Dienstag in einem Blogeintrag geschrieben.Nachdem Apple im vergangenen Jahr zum ersten Mal zum führenden Smartphone-Anbieter in China aufgestiegen sei, habe der Tech-Riese die Lieferungen von "wichtigen vorgelagerten Halbleiterkomponenten" auf rund 200 Millionen Stück reduziert. Das gehe aus seiner jüngsten Umfrage zur Lieferkette hervor. Kuo leite daraus einen Rückgang der iPhone-Auslieferungen um 10 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab.Besonderes Augenmerk liege dabei auf China, wo die iPhone-Auslieferungen auf Wochenbasis zuletzt um 30 bis 40 Prozent gesunken seien. Kuo gehe davon aus, dass dieser Negativ-Trend anhalten werde. "Apple könnte im Jahr 2024 den stärksten Rückgang unter den großen globalen Mobiltelefonmarken verzeichnen", so die düstere Prognose des Analysten.Ein derartiger Rückgang beim iPhone - dem mit Abstand wichtigsten Produkt im Apple-Angebot - bliebe schließlich auch in der Bilanz nicht ohne Folgen. Im Schnitt würden die von Bloomberg befragten Analysten bislang aber davon ausgehen, dass der Tech-Konzern nach der Umsatzflaute der vergangenen Quartale in diesem Jahr wieder in den Wachstumsmodus zurückfinde.An der Wall Street hätten Kuos Äußerungen dennoch für Unbehagen gesorgt. Die Aktie sei letztendlich fast 2 Prozent tiefer aus dem US-Handel gegangen. Hierzulande verzeichne sie am Mittwochmorgen ebenfalls moderate Verluste.Auf lange Sicht bleibt "Der Aktionär" aber trotzdem bullish für den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste (+626 Prozent seit März 2016) und erachtet die Aktie auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" Apple. (Analyse vom 31.01.2024)