Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,34 EUR +0,48% (11.09.2023, 08:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,18 USD +0,35% (08.09.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.09.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Erholung nach dem Kursrutsch? - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) konnte am Freitag ein kleines Plus (0,4%) auf 178,18 USD über die Ziellinie retten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach Kursverlusten von über 6% habe die Apple-Aktie den Sell-off der beiden vorangegangenen Sitzungen am Freitag zunächst gestoppt. Während die Papiere noch am Dienstag auf das neue September-Top bei 189,98 USD gestiegen seien, seien die Kurse am Mittwoch um 3,6% und am Donnerstag um weitere 2,9% auf ein frisches Monatstief bei 173,54 USD abgestürzt. Vor dem Wochenende sei es den Notierungen schließlich gelungen, sich knapp unterhalb der 180er Marke zu stabilisieren.Ausblick: Mit dem neuerlichen Rückfall unter den GD50 und den GD100 habe sich das Chartbild in der kurzfristigen Perspektive wieder eingetrübt.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Papiere zunächst über das März-Hoch aus dem Vorjahr bei 179,61 USD und die 180er Marke steigen. Darüber hätten die Notierungen Platz bis an die 100-Tage-Linie, die aktuell bei 180,96 USD verlaufe. Im Anschluss könnte sich ein Hochlauf an das 2022er Top bei 182,94 USD entwickeln, womit auch das Gap vom Donnerstag geschlossen wäre. Danach würde es um einen Ausbruch über die kurzfristige 50-Tage-Linie (186,29 USD) und einen Sprint an die untere Kante der Kurslücke vom 4. August bei 187,38 USD gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: