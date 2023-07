XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,70 EUR +0,45% (19.07.2023, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,73 USD -0,13% (18.07.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities belassen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) auf "neutral" und heben das Kursziel von 190 USD auf 210 USD an, bevor das Unternehmen nach Börsenschluss am Donnerstag, den 3. August, seine Ergebnisse für das dritte Quartal (Juni-Quartal) vorlegt.BofA rechne mit einem Umsatz von 80,7 Mrd. USD und einem Gewinn pro Aktie von 1,17 USD, da es ein "weitgehend inline"-Quartal erwarte, wobei es einen höheren Multiplikator für die Beschleunigung der Dienstleistungen und einen höheren Marktmultiplikator für die Erhöhung des Kursziels anführe. BofA sage, dass die Prognose für das vierte Quartal möglicherweise durch den Zeitpunkt der Markteinführung des iPhone 15 beeinträchtigt werden könnte, da sich das neue Telefon um einige Wochen verzögern könnte.Die Analysten von BofA Securities stufen die Apple-Aktie unverändert mit dem Votum "neutral" ein. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:172,66 EUR +0,13% (19.07.2023, 15:02)