Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Keine drei Wochen sei es her, da habe Apple die Anleger und Analysten mit besser als erwartet ausgefallenen iPhone-Erlösen im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) positiv überrascht. Die Sorge vor weiteren Umsatzeinbußen bleibe aber. Die Analysten von Loop Capital hätten deshalb nun sogar ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gestrichen.Apple habe die Produktions- und Auslieferungsschätzungen für das laufende Juni-Quartal am Wochenende um rund 10% gesenkt, schreibe Ananda Baruah in einer aktuellen Studie unter Verweis auf eine Analyse der Lieferketten. Der Analyst leite daraus ein "erhebliches Abwärtsrisiko" im Hinblick auf die Umsatzentwicklung in diesem Zeitraum ab. In der Folge habe Baruah die Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel bei 180 USD belassen. Nach dieser Maßgabe wäre Apple auf dem aktuellen Niveau fast fair bewertet. Das 12-Monats-Konsensziel aller von Bloomberg befragten Analysten sei mit 180,60 USD nur unwesentlich höher und signalisiere noch rund 4% Luft nach oben. Die Mehrheit der Analysten blase allerdings immer noch zum Kauf der Apple-Aktie: 36 Kaufempfehlungen stünden nun neun Halte- und drei Verkaufsempfehlungen gegenüber.Auch wenn Apple im abgelaufenen Quartal eine kleine Überraschung bei den iPhone-Erlösen gelungen sei, bleibe die derzeit rückläufige Entwicklung des Konzernumsatzes ein Unsicherheitsfaktor. Der Kursentwicklung der Aktie habe das bislang aber keinen Abbruch getan - sie stehe nach rund 34% Kursplus seit Jahresbeginn nun knapp unter ihrem Rekordhoch von Anfang 2022. "Der Aktionär" bleibe bei der bullishen Langfrist-Prognose und der Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.