Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst gestern habe Apple einen milliardenschweren Deal mit dem Halbleiterproduzent Broadcom verkündet. Es gehe um die vermehrte Produktion von 5G- und Wireless-Komponenten in den USA. Doch nun werfe die kommenden Monat stattfindende firmeneigene Entwicklerkonferenz ihre Schatten voraus.Es werde erwartet, dass Apple auf der Konferenz im nächsten Monat ein Mixed-Reality-Headset vorstelle. Obwohl die anfänglichen Verkaufszahlen begrenzt sein dürften, könnte die Markteinführung laut Bank of America die Grundlage für eine spannende Zukunft bilden.Das Mixed-Reality-Headset von Apple könnte 3.000 Dollar kosten, und die Prognosen für die ersten Verkäufe seien bisher nicht besonders hoch. Aber die Aussicht auf eine aufsehenerregende Markteinführung eines neuen Geräts habe den Bank of America Securities-Analysten Wamsi Mohan zu der Frage veranlasst, ob die bevorstehende WWDC-Entwicklerkonferenz ein "spielveränderndes Ereignis" sein werde."Obwohl der AR/VR-Markt (Augmented Reality/Virtual Reality) und die vorübergehende Begeisterung für das Metaverse einen Hintergrund von Herausforderungen schaffen, ist es lehrreich, sich daran zu erinnern, dass Apple ganz neue Kategorien erfindet, die das Potenzial haben, bestehende Märkte zu stören (zum Beispiels AirPods) und völlig neue Märkte zu schaffen", habe er in einer aktuellen Notiz an seine Kunden geschrieben.Es werde erwartet, dass Apple das erste Reality Pro Headset mit einem hohen Preisschild versehe, aber "es ist wichtig zu erkennen, dass die Headset-Version in drei Jahren billiger und schneller sein wird und viel mehr Anwendungsfälle haben wird", erkläre Mohan. Das Headset könnte letztendlich nicht nur für Apples Geschäft von Vorteil sein, sondern auch für den eigenen Umsatz. Wenn es Apple gelinge, die "Mixed-Reality-Headsets voranzutreiben, könnte das Gerät bis 2026 ein Drittel des App Store Umsatzes im Jahr 2026 beitragen", schlussfolgere er.Die Aktie habe im laufenden Jahr bereits 32 Prozent zugelegt und schnaufe nun seit Wochenbeginn auch aufgrund der Gesamtmarktlage etwas durch. Das Verlaufshoch bei 176,15 Dollar vom letzten Juli habe der Kurs im ersten Anlauf somit nicht geschafft. Bei 170,99 Dollar verlaufe nun aber eine Unterstützungslinie, das Papier könnte hier wieder drehen.Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: