Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.05.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Worldwide Developers Conference (WWDC) ist die jährlich stattfindende Entwicklerkonferenz von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), auf der Neuheiten rund um das Software-Angebot des Konzerns vorgestellt werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit richte sich die Veranstaltung zwar in erster Linie an Entwickler, sie ziehe aber auch das Interesse von Technikbegeisterten und Apple-Fans auf sich. Auch an der Börse werde die WWDC, die dieses Jahr vom 5. bis 9. Juni stattfinde, mit Spannung erwartet.Unterdessen seien die jüngsten Quartalszahlen eher ernüchternd ausgefallen - zumindest auf den ersten Blick: Der US-Konzern habe den zweiten Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge verbucht. Bei näherer Betrachtung relativiere sich dieses Minus allerdings. Da das Geschäft mit den iPhones überraschend stark um 1,5 Prozent auf 51,33 Mrd. Dollar angezogen habe, sei die Minderung im Konzern nur etwa halb so hoch ausgefallen, wie befürchtet. "Wir verzeichnen in sämtlichen geografischen Regionen Rekorde bei der Zahl der genutzten iPhones", erkläre CEO Tim Cook.Auch die Wearables, zu denen die Kopfhörer AirPods und die Uhr Apple Watch gehören würden, hätten sich überraschend gut entwickelt. Statt des prognostizierten Rückgangs von 4,4 Prozent seien die Umsätze um weniger als ein Prozent auf 8,76 Mrd. Dollar gefallen.Die Papiere gehören in jedes gut sortierte Portfolio, jedoch ist der Wert kurzfristig heiß gelaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Apple-Aktie. (Ausgabe 20/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: