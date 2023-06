Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Was genau Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC ab Montag (5. Juni) alles präsentieren werde, dazu schweige der Tech-Riese wie immer eisern. Umso eifriger werde im Vorfeld spekuliert. Unterdessen habe sich die Aktie zum US-Handelsstart am Freitag weiter an das bisherige Allzeithoch von Anfang 2022 herangetastet.Bei Apple wisse man, wie man Spannung aufbaue: "Der Beginn einer neuen Ära", habe der Tech-Riese in dieser Woche bei Twitter unter Verweis auf den Beginn der diesjährigen WWDC am Montag geschrieben. Bekannt sei zudem auch, dass es zum Start der mehrtägigen Konferenz eine Produkt-Keynote mit CEO Tim Cook geben solle.Branchenexperten würden fest davon ausgehen, dass Apple bei dieser Gelegenheit das mit Spannung erwartete Mixed-Reality-Headset präsentieren werde. Zudem könnten u.a. neue Mac-Modelle und - wie es sich für eine Entwicklerkonferenz gehöre - neue Betriebssysteme für das iPhone und weitere Geräte vorgestellt werden. Startschuss für das Event, das u.a. auf apple.com und über die Apple TV App übertragen werde, sei am Montag (5. Juni) um 19 Uhr deutscher Zeit.Einige Analysten würden die Stimmung im Vorfeld zusätzlich anheißen. Andrew Uerkwitz vom Analysehaus Jefferies etwa habe im Hinblick auf die erwartete Headset-Präsentation von einem der wichtigsten Tage in der jüngeren Apple-Geschichte gesprochen. Er habe daraufhin seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel von 195 auf 210 USD erhöht.Auch Samik Chatterjee von JPMorgan gehe davon aus, dass der Konzern am Montag endlich sein Virtual- bzw. Augmented-Reality-Headset vorstellen werde. Die Frage sei, ob es nur eine hochpreise Ergänzung oder ein Game Changer werde. Sein "overweight"-Rating mit einem fairen Wert von 190 USD habe er am Freitag bekräftigt.Die Vorfreude sei auch an der Börse spürbar, wo die Apple-Aktie am Freitag zum Start in den US-Handel bei 181,78 USD ein weiteres 52-Wochen-Hoch markiert habe. Anschließend sei sie wieder etwas zurückgefallen und pendele zur Stunde wenig verändert um die 180-USD-Marke. Das Rekordhoch bei 182,94 USD von Anfang Januar 2022 bleibe jedoch in Schlagdistanz. Das Break sei jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger würden sich noch in Stellung bringen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.