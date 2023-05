Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stehe am Donnerstag (4. Mai) nach US-Börsenschluss die Zwischenbilanz für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende März) auf der Agenda. Diese dürften laut Bank of America zwar schwächer als im Vorjahreszeitraum, aber im Rahmen der Erwartungen der Wall Street ausfallen. Sorgen bereite Anayst Wamsi Mohan jedoch der Ausblick.Apple sollte in der Lage sein, die Umsatz- und Ergebniserwartungen von durchschnittlich 92,9 Mrd. USD bzw. 1,43 USD zumindest zu erfüllen, schreibe der Analyst in einer aktuellen Studie vor der Zahlenvorlage. Die Prognose seines Instituts liegt mit 92,4 Mrd. USD Umsatz und einem EPS von 1,40 USD nur knapp unter der Konsensschätzung der übrigen Experten.Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche das deutlichen Rückgängen, denn damals habe Apple bei Erlösen von 97,3 Mrd. USD ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet. Angesichts des anhaltend schwierigen Marktumfelds sei das aber keine große Überraschung."Wir erwarten, dass die stärkere iPhone-Nachfrage die Schwäche in anderen Hardware-Kategorien ausgleichen wird und dass das Service-Geschäft vom Wachstum der Abonnenten profitieren wird, während der App Store schwach bleibt", so Mohan. Dass sich die Lage im dritten Geschäftsquartal deutlich aufhelle, erwarte er allerdings nicht und gebe eine entsprechend trübe Prognose ab.So könnte Apple für das laufende Quartal einen erneuten Umsatzrückgang um rund 1% in Aussicht stellen, warne der Experte. Er selbst habe für das Q3 ein EPS von 1,17 USD bei Erlösen von 81,7 Mrd. USD auf dem Zettel. Als mögliche Gründe nenne er die anhaltende Kaufzurückhaltung der Kunden und negative Wechselkurseffekte.Als Konsequenz könnte Apple womöglich auch etwas weniger Geld für weitere Aktienrückkäufe bereitstellen. Bei der Bank of America rechne man damit, dass der Tech-Riese dafür am Donnerstag weitere 80 Mrd. USD zur Verfügung stelle. In den vergangenen beiden Jahren habe Apple allerdings für jeweils 90 Mrd. USD eigene Aktien zurückgekauft.Der Analyst habe daraufhin sein "neutral"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt, das Kursziel aber von 168 auf 173 USD erhöht. Damit sehe er die Aktie auf dem aktuellen Niveau fast fair bewertet, nachdem sie am gestrigen Montag knapp oberhalb von 170 USD den höchsten Stand des laufenden Jahres markiert habe.Dass sich das Wachstum im operativen Geschäft zuletzt etwas abgekühlt habe, sei für die meisten Anleger kein Grund zur Sorge. Dank der Hoffnung auf frische Impulse durch neue Produkte und großzügige Aktienrückkäufe sei die Investmentstory bei Apple weiterhin intakt und der Kurs unterwegs in Richtung Allzeithoch. Auch "Der Aktionär" bestätige vor den Zahlen die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.