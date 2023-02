XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,86 EUR -2,13% (06.02.2023, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,50 USD +2,44% (03.02.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Raymond James:Melissa Fairbanks, Analystin von Raymond James, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) von 185 auf 170 USD.Der US-Konzern habe enttäuschende Ergebnisse in einem normalerweise saisonal starken Quartal für das iPhone gemeldet, da die erwarteten Einschränkungen in der Lieferkette mit Gegenwind aus dem Devisenmarkt und einem allgemein schwächeren Makroumfeld einhergegangen seien, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Fairbanks nehme einen konservativeren Ansatz für die Aussichten für das laufende Jahr, bevor sie zu einem normaleren saisonalen Muster im Geschäftsjahr 2024 zurückkehre. Sie betrachte die Apple-Aktie jedoch weiterhin als ein Kerninvestment im Tech-Bereich.Melissa Fairbanks, Analystin von Raymond James, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das outperform-Votum für die Apple-Aktie und reduziert das Kursziel von 185 auf 170 USD. (Analyse vom 03.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:141,94 EUR -0,85% (06.02.2023, 11:52)