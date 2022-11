Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während der Postest gegen die strengen Corona-Maßnahmen in einem Werk des Apple-Zulieferers Foxconn zuletzt eskaliert sei, wirke sich der neuerliche Lockdown in einem der größten iPhone-Werke bereits massiv auf die Produktion aus. Bestimmte Modelle könnten wohl erst nach Weihnachten wieder erhältlich sein.Normalerweise seien lange Lieferzeiten bei Apple ein gern gesehenes Indiz für eine starke Nachfrage. Doch aktuell sei nicht (nur) die Begeisterung für das iPhone 14 Schuld an den Verzögerungen, sondern auch erneute Engpässe beim Angebot wegen der Covid-Lockdowns in China.Das führe dazu, dass sich die Lieferzeiten für bestimmte iPhone-Modelle zuletzt deutlich verlängert hätten, erkläre UBS-Analyst David Vogt in einer aktuellen Studie. Auf die besonders beliebten Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max müssten Kunden demnach aktuell im Schnitt 38 Tage warten - vier Tage länger als in der Vorwoche und doppelt so lang wie noch vor vier Wochen. Die Daten würden dabei auf einer Analyse der iPhone-Verfügbarkeiten in 30 Ländern basieren, einschließlich der USA.Die Schätzung der UBS, wonach Apple im Dezember rund 83 Millionen iPhones verkaufen werde, könnte sich vor diesem Hintergrund als zu optimistisch erweisen, habe Vogt in seiner Studie eingeräumt. Seinen Worten zufolge sei die Nachfrage nicht der limitierende Faktor, doch der Markt bereite sich darauf vor, dass wohl ein bis zwei Millionen Einheiten weniger als von seinem Institut erwartet verkauft würden.Wedbush-Analyst Dan Ives stoße ins gleich Horn und berichte, dass viele Apple Stores und andere Einzelhändler nur noch geringe iPhone-Bestände im Angebot hätten. Er erwarte daher, dass über das kommende Black-Friday-Wochenende "nur" acht Millionen Geräte verkauft würden - ein deutlicher Rückgang von den rund zehn Millionen im Vorjahreszeitraum.Ihre grundsätzlich positiven Einschätzungen zur Apple-Aktie würden sich die beiden Analysten von den neuerlichen Lieferengpässen aber nicht vermiesen lassen, im Gegenteil: Vogt habe seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 180 Dollar bestätigt, während Ives an seinem "overweight"-Rating mit einem fairen Wert von 200 Dollar festhalte.Auch wenn Lieferengpässe ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft natürlich zur Unzeit kommen, bleibt auch "Der Aktionär" langfristig optimistisch für die weitere Entwicklung bei Apple. Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: