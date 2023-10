Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple und der Zulieferer Broadcom hätten in einem Patentstreit mit dem California Institute of Technology (Caltech) eine außergerichtliche Einigung getroffen. Der seit 2016 schwelende Rechtsstreit und eine Rekordstrafe aus erster Instanz seien damit vom Tisch. Die Apple-Aktie tue sich am Freitag aber trotzdem schwer.Die kalifornische Elite-Uni habe Apple und Broadcom im Jahr 2016 wegen Patentrechtsverletzungen verklagt. Der Vorwurf: Apple habe in Millionen von iPhones, iPads, Watches und anderen Geräten WLAN-Chips von Broadcom verbaut, die unerlaubt patentierte Technologie des Caltechs beinhalten würden.Bereits im Jahr 2020 habe ein US-Gericht der Hochschule Recht gegeben und die beiden Konzerne zur Zahlung von insgesamt 1,1 Milliarden Dollar verurteilt - die bis dato höchste Strafe in einem Patentstreit. Der iPhone-Konzern, der mit über 75 Prozent der Summe den Löwenanteil hätte zahlen müssen, habe dagegen jedoch Berufung eingelegt.Die Höhe der Strafe sollte daraufhin ab Juni 2023 neu verhandelt werden, doch der Prozessbeginn sei rund einen Monat vorher zunächst auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Im August hätten die Streitparteien dann verlauten lassen, eine "potenzielle Einigung" getroffen zu haben.Inzwischen hätten sich Apple, Broadcom und Caltech tatsächlich außergerichtlich geeinigt: Am gestrigen Donnerstagabend habe die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, dass die Hochschule die Klage gegen die beiden Unternehmen fallengelassen habe.Für Apple sei das Ende des Patentstreits eine gute Nachricht. Der Aktie liefere die Nachricht allerdings keine neuen Impulse. Nachdem der Kurs zuletzt neun Handelstage in Folge gestiegen sei, gönne er sich vor dem Wochenende eine kleine Verschnaufpause."Der Aktionär" bleibt aber weiterhin bullish - zumal das Allzeithoch bei 198,23 weiterhin in Sichtweite ist, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: