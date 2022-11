Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In einer Serie von Tweets attackiere Twitter-Chef, Elon Musk, Apple und werfe dem Konzern unter anderem Zensur vor. Darüber hinaus solle das Unternehmen damit gedroht haben, die App des Kurznachrichten-Dienstes aus dem App Store zu entfernen. Apples Sorgen würden aktuell allerdings eher nicht dem Twitter-CEO sondern Zhengzhou gelten.Elon Musk habe auf Twitter zum Rundumschlag gegen Apple ausgeholt. Unter anderem habe er sich darüber echauffiert, dass der iPhone-Konzern seine Werbung auf der Plattform deutlich zurückgefahren habe. Musk habe die Frage angefügt: "Hassen sie die Redefreiheit in Amerika?"Tatsächlich sei Apple laut einem Bericht der "Washington Post" im ersten Quartal 2022 mit einem Budget von 48 Millionen Dollar der größte Anzeigenkunde auf Twitter und für vier Prozent der Umsätze verantwortlich gewesen. Wie Reuters mit Verweis auf Daten des Werbe-Analyse-Unternehmens Pathmatics berichte, habe Apple zwischen dem 10. und dem 16. November rund 131.600 Dollar für Twitter-Anzeigen ausgegeben. In der Zeit vom 16. bis zum 22. Oktober, eine Woche vor Musks Übernahme, seien es noch 220.800 Dollar gewesen.Des Weiteren behaupte Musk, der iPhone-Konzern habe damit gedroht, die Twitter-App aus dem App Store zu entfernen. Er kündige an, die "Files über die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung" bald veröffentlichen zu wollen und sehe einen "Krieg" um die Meinungsfreiheit aufziehen. Eine Anfrage des "Aktionär" bei Apple zu den Vorwürfen sei bis zum Erscheinen dieses Artikels unbeantwortet geblieben.Apple habe sich 2022 bislang relativ erfolgreich gegen die meisten Widrigkeiten gestemmt. Die anhaltenden Hiobsbotschaften aus China hätten jedoch den Kurs zuletzt belastet. Dennoch bleibt "Der Aktionär" bei der positiven Langfrist-Einschätzung für die Aktie des iPhone-Konzerns, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Apple Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.