Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,20 EUR -0,03% (29.01.2024, 21:48)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,73 USD -0,36% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Smartphone-Hersteller Huawai und Xiaomi ihre innovativen und stylischen Stromer vorgestellt hätten, gebe es erneut Spekulationen über ein Elektroauto aus dem Hause Apple. Insidern zufolge plane Apple die Markteinführung im Jahr 2028.Um Apples Autoprojekt würden sich seit Jahren Gerüchte ranken. Der Konzern solle schon vor Jahren potenziellen Partnern aus der Autobranche erste Prototypen gezeigt haben, dann sei jedoch laut Medienberichten beschlossen worden, sich erst auf Software zum autonomen Fahren zu konzentrieren. Definitiv bekannt sei nur, dass Apple zu selbstfahrenden Fahrzeugen umgebaute Testwagen im Silicon Valley auf die Straße schicke. Der als Projektleiter eingesetzte ehemalige Tesla-Manager Doug Field sei 2021 zu Ford gegangen, wo er das Elektroauto-Geschäft verantworte.Ein Grund für Fields Abgang seien seine Zweifel gewesen, dass sich Apple überhaupt dazu durchringen werde, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, habe Bloomberg geschrieben. Der Konzern habe jahrelang an Antriebstechnik sowie Innen- und Außendesign gearbeitet, habe es geheißen. Die Hoffnung im Unternehmen sei, mit den reduzierten Zielen einen kompletten Fahrzeug-Prototypen fertigzustellen. Apple habe über den neuen Ansatz bereits mit potenziellen Produktionspartnern in Europa gesprochen, habe Bloomberg geschrieben.Statt ein weitgehend selbstfahrendes Auto zu bauen, wolle sich der iPhone-Konzern mit Fahrassistenz-Funktionen begnügen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Mittwoch geschrieben. Der Strategiewechsel sei nach Treffen des Verwaltungsrats mit Apple-Chef Tim Cook und Projektleiter Kevin Lynch beschlossen worden, habe es unter Berufung auf informierte Personen geheißen.Mit Fahrassistenz-Funktionen würde ein Apple-Auto eher heutigen Fahrzeugen von Tesla und anderen Herstellern ähneln. Der Konzern plane laut Bloomberg, später Fähigkeiten nachzurüsten. Mit einem Start 2028 wäre Apple nicht der erste Elektronik-Konzern mit einem eigenen Auto: Sony wolle sein gemeinsam mit Honda entwickeltes Elektrofahrzeug unter dem Markennamen Afeela bereits 2026 auf den Markt bringen.Nach dem GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM )-Cruise-Vorfall im vergangenen Jahr seien die Ausgaben für vollautonome Technologien in der gesamten Branche zugunsten von evolutionäreren Fahrassistenzlösungen (Level 2 (+), Level 3) in Autos reduziert worden. Deshalb wäre es auch eine logische Folge, dass das Auto von Apple keine Selbstfahrfunktionen enthalten, sondern sich auf Fahrassistenzfunktionen konzentrieren solle."Der Aktionär" traut der Apple-Aktie mittel- und langfristig eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)