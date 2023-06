Die Apple-Aktie bleibt natürlich weiterhin ein aussichtsreiches Investment, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2023)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Chef Tim Cook habe auf der Entwicklermesse WWDC am Montag-Abend die lange erwartete Datenbrille mit dem Namen Vision Pro vorgestellt. Apple wolle damit nicht weniger als eine neue Computer-Plattform etablieren - eine kleine Revolution wie einst das erste iPhone. Doch die Reaktionen in den Sozialen Medien seien kritisch, insbesondere mit Bezug auf den stattlichen Preis.Zwar sei schon seit langem bekannt gewesen, dass Apple ein Virtual-Reality-/Augmented-Reality-Headset entwickele - Apple habe aber dennoch mit der Präsentation der Vision Pro beeindrucken können.Tim Cook habe "das Ding" auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC mit den Worten enthüllt, dies sei nach dem "personal computing" mit PCs und dem "mobile computing" mit Handys der Beginn des "spacial computing", der räumlichen Datenverarbeitung. Zu den Einsatzgebieten sollten Arbeit, Videokonferenzen, Medienkonsum und Spiele gehören.Wer die Mixed-Reality-Brille auf dem Kopf trage, könne sich unter anderem riesige, virtuelle Bildschirme ins Sichtfeld holen, um so in einem Livebild seiner echten Umgebung im Internet zu surfen, Fotosammlungen oder 3D-Filme anzuschauen oder in dieser erweiterten Realität zu arbeiten.Die Vision Pro lasse die User zum einen wie herkömmliche VR-Brillen tief in eine virtuelle Realität eintauchen, ermögliche gleichzeitig aber auch, die analoge Umgebung wahrzunehmen.Noch gebe es allerdings keinerlei Berichte von Usern, welche die Brille hätten ausprobieren können. Nicht beurteilt werden könne zum Beispiel die Bildqualität: Apple habe auf dem Event gesagt, dass selbst kleinste Texte scharf zu lesen seien - eine Aussage, welche erst von Testern bestätigt werden müsse. Die Gesamtauflösung von (kombiniert) 23 Millionen sei hoch. Auch erste Berichte zum Tragekomfort des Headsets dürften sehr interessant werden.Die High-End-Brille mit zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofonen werde ab 2024 in den USA für 3.500 Dollar aufwärts angeboten. Der stattliche Preis sorge dann auch für allerlei Diskussionen und Kritik im Netz.Apple-Geräte seien in aller Regel teuer. Insbesondere zur Markteinführung. Der hohe Preis verspreche gleichzeitig Qualität. User Torgem habe diesbezüglich in einem Apple-Forum geschrieben: "Absolutes Hammer-Teil! Das in Version 3 oder 4 für dann vielleicht 1.999 USD. Ich bin platt.""Aktionär"-Twitter-User DarkStingray glaube, dass das Konzept ein Erfolg werde. "AR und VR ist genial, es erreicht nur noch immer keine breite Masse und wird als was für Freaks angesehen. Evtl. ebnet Apple da jetzt etwas den Weg."Dennoch müsse angezweifelt werden, ob eine Hochpreis-Politik in Sachen Virtual- oder Augmented Reality zielführend sei. Rein wirtschaftlich bedürfe es schließlich vieler Anwender, um Entwicklung und Produktion der Vision Pro finanziell erfolgreich zu machen.Gehe es nach Stephan Scheuer, dürfte die Apple-Datenbrille ein Erfolg werden. Dem Apple-Team scheine es gelungen zu sein, etliche der größten Probleme von Digitalbrillen zu lösen, schreibe er in einem Kommentar für das Handelsblatt. Denn "wenn die Brille im kommenden Jahr in den Verkauf geht, dürfte es zum Alltag gehören, dass im Flugzeug Menschen ihre Digitalbrillen aufziehen und ein Kinoerlebnis genießen."Dennoch: Für einen Erfolg auf dem Massenmarkt müsse der Preis sinken. Gerüchteweise solle schon bald ein günstigeres Modell für weniger als die Hälfte auf den Markt kommen.Der Erfolg der revolutionären Datenbrille werde nicht über Nacht kommen. Doch längerfristig ebne Apple damit den Einstieg in den künftigen Metaverse-Markt.