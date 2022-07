Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) hätten bereits vorgelegt - und jetzt ziehe wohl auch Apple nach. Der iPhone-Konzern werde laut einem Bericht von "Bloomberg" die Zahl seiner Neueinstellungen künftig zurückfahren, auch wenn nicht alle Bereiche betroffen sein sollten.Obwohl Apple einige neue Produkte für die nächsten Quartale geplant habe, darunter Neuheiten wie die Einführung eines Periskop-Zoomobjektivs für das iPhone 15 Pro Max oder die noch unangekündigte AR/VR-Brille, wolle der US-Gigant künftig weniger neue Leute anstellen als gewohnt. Das jedenfalls würden Insider gegenüber "Bloomberg" berichten.Die Entscheidung entspringe dem Bestreben, sich in unsicheren Zeiten vorsichtiger aufzustellen, obwohl es sich nicht um eine unternehmensweite Politik handle, heißt es in dem Bericht. Die Änderungen würden damit nicht alle Teams betreffen und Apple plane beispielsweise mit dem AR/VR-Headset noch immer die Einführung der ersten großen Produktkategorie seit 2015.Auch wenn der Sparkurs von Apple eher unüblich sei, habe das Unternehmen schon früher ähnliche Schritte unternommen. Anfang 2019 habe der iPhone-Konzern beispielsweise die Neueinstellungen verlangsamt, nachdem die iPhone-Verkäufe in China und anderen Teilen der Welt hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.Sicherlich keine positiven Nachrichten für Apple-Aktionäre. Doch lieber vorher das Messer ansetzen als später die Axt. Also keine Panik, denn Apple verfüge dank einer großen Cash-Position, großzügigen Cashflows und einer attraktiven Marke über genügend Power, um auch eine tiefe Rezession zu überstehen. Übrigens scheine das China-Geschäft noch immer besser zu laufen als erwartet.Anleger bleiben der Apple-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link