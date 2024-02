Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überraschende Nachricht von Apple. Der iPhone-Hersteller gebe Kreisen zufolge die Entwicklung eines eigenen Elektroautos auf und beerdige damit eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte des Unternehmens. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Von Apple habe es zunächst keinen Kommentar zu dem Bericht gegeben.Die zuletzt knapp 2.000 Mitarbeiter des Projekts seien am Dienstag von Chief Operating Officer Jeff Williams und Kevin Lynch, einem der verantwortlichen Vizepräsidenten, informiert worden, so die Insider. Die beiden Führungskräfte hätten den Mitarbeitern mitgeteilt, dass das Projekt eingestellt werde und dass viele Mitarbeiter des Autoteams - bekannt als Special Projects Group (SPG) - in die Abteilung für künstliche Intelligenz unter der Leitung von John Giannandrea versetzt würden.Um Apples Autoprojekt würden sich seit Jahren Gerüchte ranken. Der Konzern solle schon vor Jahren potenziellen Partnern aus der Autobranche erste Prototypen gezeigt haben, dann sei jedoch laut Medienberichten beschlossen worden, sich erst auf Software zum autonomen Fahren zu konzentrieren. Definitiv bekannt sei nur gewesen, dass Apple bis zuletzt zu selbstfahrenden Fahrzeugen umgebaute Testwagen im Silicon Valley auf die Straße geschickt habe.Ungeachtet dessen bleibt die Aktie ein Basisinvestment, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link