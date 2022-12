Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple komme kaum zur Ruhe. Der Konzern habe weiter mit erheblichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Nun berichte ein Insider, eines der Smartphone-Modelle könnte komplett gestrichen werden. Ein derartiger Schritt hätte für Apple auch Vorteile. Die Aktie starte am Mittwoch mit grünen Vorzeichen in den Handel.Laut des für gewöhnlich gut informierten Apple-Beobachters Ming-Chi Kuo habe Apple die Pläne für die Produktion der nächsten Generation der iPhone SE-Reihe verschoben oder sogar komplett gestrichen. Kou gebe an, Insider-Informationen ausgewertet zu haben, die diesen Schluss nahelegen würden. Auch seien die Auslieferungen von Geräten aus dem mittleren und unteren Preissegments wie dem iPhone SE 3, iPhone 13 mini und iPhone 14 Plus zuletzt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Doch nicht nur Apples Fokussierung auf die besonders beliebten und margenstarken Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max dürften eine Rolle spielen. Auch die Herstellung des ursprünglich für 2024 erwarteten neuen SE-Modells würde deutlich teurer, würde - wie erwartet - auf ein neues Design ohne physischen Home-Button und mit Notch gesetzt. Ein damit höherer Verkaufspreis würde der Positionierung des Geräts als Einsteigermodell zuwiderlaufen.Den Markt für günstigere Modelle könnte Apple in Zukunft dann ausschließlich mit älteren iPhone-Varianten bestreiten, die länger im Portfolio bleiben würden. Im Hinblick auf eine drohende Rezession im kommenden Jahr könnte ein solcher Schritt dem Konzern helfen, die dann anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.Das letzte Wort zur Zukunft des iPhone SE sei noch nicht gesprochen, allerdings gebe es gute Gründe für eine Verschiebung oder gar ein Ende des Einsteigermodells. Mit Blick auf die aktuellen Lieferengpässe gehe "Der Aktionär" weiter von einem vorübergehenden Problem aus.Die langfristige Perspektive bleibt positiv, Anleger brauchen jedoch etwas Geduld, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: