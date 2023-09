Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Die neue Woche starte an den Börsen uneinheitlich, aber mit wenig Bewegung. Es stünden zahlreiche wichtige Termine in dieser Woche an - am spannendsten sei die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch. Auch die Apple-Aktie befinde sich in einer abwartenden Haltung vor den Veröffentlichungen. Für die Bullen stehe jetzt eine wichtige Bewährungsprobe an.Die meisten Experten würden mit keiner weiteren Zinserhöhung rechnen, ausgeschlossen scheine so ein Schritt nach zuletzt teils starken Konjunkturdaten aber nicht. Als entscheidend gelte aber vor allem, wie lange eine mögliche Leitzins-Plateauphase anhalten werde.Zuletzt hätten die US-Börsen nach Gewinnen am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial habe den Handel 0,83 Prozent schwächer bei 34.618,24 Punkten beendet, was im Wochenverlauf ein kleines Plus von 0,1 Prozent bedeutet habe. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es um 1,75 Prozent auf 15.202,40 Punkte abwärts gegangen. Das Wochenminus habe sich damit auf 0,5 Prozent belaufen.Auch die Apple-Aktie sei leicht unter Druck gekommen und habe 0,4 Prozent tiefer geschlossen. Weiterhin stehe der massive Support im Bereich zwischen der psychologisch wichtigen 170-Dollar-Marke und der technischen Unterstützung bei 173,50 Dollar im Fokus. Von diesem Level aus würden die Bullen vor rund vier Woche bereits eine erste Erholung starten.Das Gap-Close bei 191,71 Dollar sei knapp verfehlt worden und auch der GD50 bei der 185-Dollar-Marke sei nach unten durchbrochen worden. Sollte die Notenbank eine Zinspause einlegen, stünden die Chancen gut, dass die Bullen einen erneuten Rebound starten würden."Der Aktionär" bleibt weiterhin bullish für die Apple-Aktie und bestätigt die Kaufempfehlung, so Tim Temp von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2023)Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.