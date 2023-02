Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach wie vor zu kaufen.In einem Kartellrechtsstreit mit den russischen Behörden habe der US-Tech-Riese Apple seinen Widerstand aufgegeben und eine Strafe in Millionenhöhe bezahlt. Es handele sich dabei um ein Verfahren aus dem Jahr 2020, denn das operative Geschäft in Russland liege seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs vor rund einem Jahr auf Eis.Die russische Wettbewerbsbehörde Federal Antimonopoly Service (FAS) habe dem Tech-Konzern bereits im Jahr 2020 vorgeworfen, beim Vertrieb von Apps über den App Store seine Marktmacht zu missbrauchen und Apps von externen Entwicklern zu benachteiligen. Vorausgegangen sei dieser Erkenntnis eine Klage der russischen Cybersicherheitsfirma Kaspersky Lab, nachdem Apple deren App "Safe Kids" aus dem App Store verbannt habe.Die FAS habe daraufhin eine Strafe in Höhe von 906 Millionen Rubel verhängt - umgerechnet rund 12,1 Millionen Dollar. Apple habe den Vorwürfen zunächst "respektvoll widersprochen" und Berufung dagegen eingelegt, berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Nun habe man sich aber doch dazu entschlossen, die Strafe zu bezahlen.Apple habe sich gegenüber Reuters nicht dazu äußern wollen. Die FAS habe den Eingang einer entsprechenden Zahlung aber zwischenzeitlich über ihren Telegram-Kanal bestätigt.Operativ habe sich der US-Konzern bereits kurz nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor rund einem Jahr aus Russland zurückgezogen. Apple selbst verkaufe dort seitdem keine Produkte mehr und habe auch den Bezahldienst Apple Pay stark eingeschränkt.Die kartellrechtliche Bewertung von Apples Marktmacht im App Store sorge seit Jahren immer wieder für Ärger. Hier dürfte es auch künftig zu Konflikten mit den Behörden und zu lokalen Zugeständnissen kommen. Eine große Gefahr für das lukrative Service-Geschäft an sich sehe "Der Aktionär" darin bis dato aber nicht.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.