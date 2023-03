Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,30 EUR +2,63% (03.03.2023, 19:56)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,90 EUR +3,59% (03.03.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,9801 USD +2,79% (03.03.2023, 19:43)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Anleger würden sich von den gestiegenen Kursen an Börsen zum Aktienkauf animieren lassen - und so würden Dow Jones S&P 500 und NASDAQ 100 am Freitag zulegen - Letzteres sogar fast zwei Prozent. Die Hoffnung der Börsianer: Die Inflation gehe bald merklich zurück, sodass die FED endlich den Fuß vom Gas nehmen könne.Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, habe am Donnerstag moderate Töne in Sachen Leitzinsen gewählt. Die US-Notenbank könnte in der Lage sein, im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einzulegen, so Bostic.Davon würden vor allem die Aktien von Techunternehmen profitieren, die besonders zinssensitiv seien. Apple, Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Tesla seien am Freitag gefragt.Bei Apple wirke sich auch eine Kurszielanhebung positiv aus: Erik Woodring, Analyst bei Morgan Stanley, sehe den fairen Wert von Apple nun bei 180 nach zuvor 175 Dollar. Der Titel bleibe für ihn erste Wahl.Bei First Solar stehe ein Kursplus von 3,5 Prozent auf 205 Dollar zu Buche, womit die Titel des Solarkonzerns ihre jüngste Rally fortgesetzt hätten. Die schweizerische Großbank UBS habe die Aktien auf "buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 250 Dollar gesteigert. Broadcom sowie beim IT-Konzern HP Enterprise für gute Stimmung gesorgt: Die Anteilscheine hätten um 3 beziehungsweise 0,7 Prozent zugelegt. Nach dem Quartalsbericht des Computer- und Speichersystemherstellers Dell ( ISIN US24703L2025 WKN A2N6WP ) hätten dessen Papiere um 0,7 Prozent zugelegt.Die Handelskette Costco Wholesale konnte mit durchwachsenen Geschäftszahlen nicht überzeugen, hier ging es mit dem Kurs um 3,2 Prozent abwärts, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: