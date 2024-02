Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Europäische Kommission stehe laut Medienberichten kurz davor, eine Strafe i.H.v. rund 500 Mio. Euro (rund 536 Mio. USD) gegen Apple zu verhängen. Grund dafür seien mutmaßliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht in der EU im Zusammenhang mit dem App Store. Der Vorwurf gegen den US-Konzern konzentriere sich darauf, dass Apple konkurrierende Musikstreaming-Dienste, insbesondere Spotify, auf seinen Plattformen benachteilige und seine eigene Musik-App, Apple Music, bevorzugt haben solle. Im Kern der Untersuchung seien die Regelungen des App Stores gestanden, die es Unternehmen wie Spotify verbieten würden, Abonnements direkt in der App zu verkaufen, ohne die Abrechnungsdienste des App Stores zu nutzen, die bis zu 30% Provision erheben würden.Die Untersuchung, die auf eine Beschwerde von Spotify aus dem Jahr 2019 zurückgehe, habe 2021 zu formellen Anklagen gegen Apple wegen Wettbewerbsbeschränkungen geführt, wobei der Umfang der Untersuchung später eingeschränkt worden sei. Im Kern sei es dabei um die Frage gegangen, ob Apple andere App-Anbieter daran gehindert habe, Nutzer über günstigere Abonnementalternativen außerhalb des App Stores zu informieren. Das würde einen Verstoß gegen die EU-Wettbewerbsgesetze darstellen. Dieser wiederum könnte dazu führen, dass die Kommission dem Tech-Schwergewicht vorwerfe, seine Marktmacht zu missbrauchen und den "unfaire Handelsbedingungen" im Musikstreaming-Geschäft einen Riegel vorscheibe, habe am Sonntag die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.Zudem drohe Apple mit gut einer halben Milliarde Euro eine der höchsten Strafen, die die EU bislang gegen ein großes Technologieunternehmen verhängt habe. Für den US-Konzern wäre es sogar die erste derartige Strafe aus Brüssel - auch wenn die Apple mit dem Geschäftsgebaren im App Store schon länger im Visier der Aufsichtsbehörden stehe. In Frankreich sei das Unternehmen bereits zu einer Strafe von 1,1 Mrd. Euro verurteilt worden, die später jedoch auf 372 Mio. Euro reduziert worden sei.Ob und wieviel Strafe Apple bezahlen müsse, wolle die Europäische Kommission laut den Berichten im März verkünden. Doch selbst die gemeldeten 500 Mio. Euro dürften für das Tech-Schwergewicht zu verschmerzen sein. Zumal im Rahmen des Gesetzes Strafen von bis zu 10% des jährlichen Gesamtumsatzes möglich seien. Apple könne gegen die Entscheidung der EU-Kommission Einspruch einlegen, schweige bislang aber zum weiteren Vorgehen.inweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.