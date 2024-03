Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,46 EUR -3,17% (04.03.2024, 20:00)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,315 USD -2,96% (04.03.2024, 19:45)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit einem Minus von mehr als drei Prozent sei die Apple-Aktie zu Wochenbeginn der schwächste Wert im Dow Jones und setze ihre Talfahrt der vergangenen Wochen damit fort. Hintergrund: Die EU-Kommission habe zur Abschreckung eine Wettbewerbsstrafe von rund 1,8 Milliarden Euro gegen den Tech-Giganten verhängt.Apple habe seine marktbeherrschende Stellung für den Vertrieb von Musik-Streaming-Apps an iPhone- und iPad-Nutzer über seinen App Store missbraucht, habe die Brüsseler Behörde am Montag mitgeteilt. Dabei bestehe nach eigenen Angaben der mit Abstand größte Teil der Strafe aus einem Pauschalbetrag, den die Kommission zur Abschreckung verhängt habe. Lediglich 40 Millionen Euro der Strafe würden sich konkret auf mutmaßlich illegales Verhalten von Apple beziehen. Der iPhone-Konzern werde in Berufung gehen.Die 40 Millionen seien für Apple vermutlich nicht mal ein Strafzettel für zu schnelles Fahren, so die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Eine so geringe Strafe hätte keine abschreckende Wirkung gehabt. Ein Jahrzehnt habe Apple seine beherrschende Stellung missbraucht, etwa indem sie Entwickler daran gehindert hätten, Verbraucher über alternative, günstigere Dienste zu informieren. "Dies ist nach den EU-Kartellvorschriften illegal", so Vestager. Millionen Nutzerinnen und Nutzer seien über die verfügbaren Optionen im Unklaren gelassen worden.Der Musikstreamingdienst Spotify und Apple würden sich seit Jahren streiten. Die EU-Kommission habe bereits 2021 kritisiert, dass, wenn eine App über Apples App Store heruntergeladen worden sei, die Verkäufe von Abos in den Apps über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssten. Dabei behalte der Konzern 30 oder 15 Prozent der Einnahmen ein. Spotify habe es unfair gefunden, dass für Apple bei seinem Konkurrenz-Musikdienst wegen dieser Abgabe beim gleichen Abo-Preis mehr Geld übrig bleibe.Apple habe kritisiert, die Entscheidung sei getroffen worden, obwohl die Kommission keine stichhaltigen Beweise habe finden können, dass Verbraucherinnen und Verbraucher geschädigt worden seien. Ein großer Teil des Erfolgs von Spotify sei dem App Store zu verdanken. Die Entwicklung technischer Dienste, die Spotify täglich nutze, koste Geld, so Apple. Seit rund acht Jahren und nach mehr als 65 Treffen mit Spotify versuche die EU-Kommission Fälle zu konstruieren, so Apple. Dabei sei weder nachgewiesen worden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zu Schaden gekommen seien, noch dass Apple gegen Wettbewerbsrecht verstoße. "Wir respektieren die Europäische Kommission, aber die Faktenlage stützt diese Entscheidung einfach nicht." Deshalb werde man in Berufung gehen, habe der Konzern mitgeteilt.Apple nehme seit dem Start der Download-Plattform 2008 grundsätzlich eine Abgabe von 30 Prozent auf Einnahmen mit digitalen Artikeln oder Dienstleistungen wie Abos. Bei länger als ein Jahr laufenden Abos sinke die Kommission auf 15 Prozent - auch für Entwickler, die weniger als eine Million Dollar im Jahr einnehmen würden. Apple verweise darauf, dass Spotify kein Geld an den Konzern zahle, weil die Abos außerhalb der App verkauft würden. "Ironischerweise zementiert die heutige Entscheidung im Namen des Wettbewerbs nur die marktbeherrschende Stellung eines erfolgreichen europäischen Unternehmens, das unangefochtener Marktführer auf dem digitalen Musikmarkt ist", habe Apple mit Blick auf Spotify betont.Greife eine App auf Apples Bezahlsystem zurück, würden zusätzlich drei Prozent fällig. Auch gebe es ab einer Million Downloads eine neue Gebühr von 50 Cent für die Erstinstallation einer App in einem Zwölfmonatszeitraum. Spotify kritisiere das neue Modell als Versuch, die Entwickler im bisherigen System zu binden. Vestager habe am Montag gesagt, man werde sich die Änderungen genau ansehen und auch die Meinung anderer Unternehmen berücksichtigen.Die Milliardenstrafe sei natürlich keine gute Nachricht für Apple. Doch die Vergangenheit habe gezeigt, dass solche Strafen als Sondereffekte in der Regel keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Kursentwicklung hätten. Weitere Beschränkungen durch die Regulierer könnten allerdings zum Problem beim Wachstum werden, zumal auch die Dynamik bei den Produktumsätzen zuletzt nachgelassen habe.Apple-Aktionäre sollten sich allerdings trotz des eingetrübten Chartbilds nicht von der Aktie abwenden. Denn bereits im Juni könnte der iPhone-Konzern in Sachen Künstlicher Intelligenz neue Impulse setzen. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)Mit Material von dpa-AFX