Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C), Apple.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,46 EUR -1,30% (25.03.2024, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,28 USD -1,48% (25.03.2024, 16:43)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die EU-Kommission habe ein Verfahren gegen Apple, die Google-Mutter Alphabet sowie Facebooks Mutterkonzern Meta eröffnet. Mit diesem solle geprüft werden, ob die Konzerne gegen EU-Regeln verstoßen hätten. Das habe die Behörde am Montag mitgeteilt. Im schlimmsten Fall drohe den Konzernen dabei die Zerschlagung.Online-Riesen müssten die Zustimmung der Nutzer einholen, wenn sie deren personenbezogene Daten über verschiedene zentrale Plattformdienste hinweg hätten kombinieren wollen. Die Kommission sei besorgt, dass Meta dies nicht ausreichend einhalte. Hintergrund sei das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA), das die Dominanz der der größten Online-Plattformen bekämpfen solle.Die Kommission habe bisher 22 Gatekeeper-Dienste von sechs Unternehmen ausgemacht. Darunter seien die US-Schwergewichte Apple, Amazon, Microsoft , Alphabet und Meta. Diese müssten dem Gesetz zufolge App-Entwicklern ermöglichen, die Verbraucher auf Angebote außerhalb der eigenen App Stores zu lenken - und zwar kostenlos.Das Gesetzt sei seit Anfang März in Kraft. Seither müssten sich Firmen an den DMA halten. Die Brüsseler Behörde habe jedoch Zweifel, ob Alphabet und Apple dies in vollem Umfang tun würden. Ihnen werde vorgeworfen, die Möglichkeiten der Entwickler einzuschränken, indem sie verschiedene Gebühren auferlegen würden.Die Kommission wolle zudem überprüfen, ob Nutzer von Apple-Geräten die Möglichkeit hätten, ihre Standardeinstellungen einfach zu ändern und so etwa leicht einen anderen Browser oder eine andere Suchmaschine nutzen könnten. Auch unerwünschte Apps müssten von den Nutzern ohne großen Aufwand gelöscht werden können.Apple, Alphabet und Meta würden nun verpflichtet, bestimmte Dokumente aufzubewahren. "Auf diese Weise können wir bei unseren laufenden und künftigen Untersuchungen auf die entsprechenden Beweismittel zugreifen", so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Apple habe derweil bekannt gegeben, dass man überzeugt sei, im Einklang mit dem DMA zu stehen. Die Kommission wolle das am Montag eröffnete Verfahren innerhalb eines Jahres abschließen.Auch gegen den chinesischen Konzern Tiktok habe die Behörde ein Verfahren eingeleitet. Dabei stünden der Jugendschutz und Werbetransparenz im Fokus. Bei den möglichen Verfehlungen gehe es auch darum, dass die Plattform unter Umständen nicht genug unternehme, damit die App kein Suchtverhalten fördere.Anleger der Tech-Größen sollten sich von den Planspielen aus Brüssel nicht verunsichern lassen. Es sei längst nicht das erste Verfahren, dass die EU-Kommission gegen Alphabet, Apple, Meta und Co eingeleitet habe. Wirklich gefährlich sei ihnen bisher kein einziges geworden. Und das dürfte auch diesmal nicht anders sein. (Analyse vom 25.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link