Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,54 EUR +0,16% (29.01.2024, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,42 USD -0,90% (26.01.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "overweight".Das Unternehmen habe weitreichende Änderungen an seinem Monetarisierungsmodell für Dienste in der Europäischen Union angekündigt, um die Anforderungen des Digital Markets Act zu erfüllen. Apple werde ab März dieses Jahres alternative App-Stores für Verbraucher zum Herunterladen von Apps und die Verwendung alternativer Zahlungssysteme ermöglichen und einen niedrigeren Provisionssatz zwischen 10% und 17% verlangen.Die Änderungen würden sich zwar nur auf die Services-Gruppe in Europa auswirken, sie würden den Fokus auf die erwartete Kartellrechtsklage des Department of Justice und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Apple ähnliche Änderungen außerhalb Europas vornehme, um die Regulierungsbehörden zu beruhigen. Die Änderungen "können die Büchse der Pandora bei anderen Aufsichtsbehörden öffnen".Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Apple-Aktie unverändert mit "overweight" ein. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: