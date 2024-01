Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Redburn Atlantic habe die Apple-Aktie von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft. Das Analysehaus gehe davon aus, dass die Bewertung des iPhone-Herstellers nun "seine Premium-Positionierung widerspiegelt". Das Papier notiere am Mittwoch im frühen US-Handel rund ein halbes Prozent unter dem Vortagesschlusskurs.Analyst James Cordwell erwarte, dass das iPhone im Jahr 2024 wieder Wachstum verzeichnen werde, sehe jedoch in den nächsten Jahren nur begrenzten Aufwärtsspielraum. Ein voraussichtlich enttäuschendes März-Quartal könnte das Vertrauen in die Aussichten beeinträchtigen.Zudem bestehe offenbar ein steigendes regulatorisches Risiko, das die "Fähigkeit von Apple zur Monetarisierung seines Ökosystems" beeinträchtigen könnte. Das Kursziel von 200 Dollar habe er beibehalten und sehe damit immer noch ein leichtes Aufwärtspotenzial von rund acht Prozent.Die Abstufung von Redburn Atlantic sei bereits die dritte in diesem Jahr für Apple gewesen. Schon am ersten Handelstag 2024 habe Barclays die Aktie des iPhone-Herstellers von "neutral" auf "underweight" gesenkt. Nur zwei Tage später sei Piper Sandler gefolgt. Die Investmentbank rate seitdem nicht mehr zum Kauf, sondern sehe in Apple nur noch eine Halteposition.Trotz der jüngsten Herabstufungen sei das Gros der bei Bloomberg gelisteten Experten nach wie vor positiv für die Papiere von Apple gestimmt. Von 53 Analysten würden lediglich fünf zum Verkauf raten, 16 würden sie als Halteposition bewerten, während immer noch 32 eine Kaufempfehlung aussprechen würden.Anleger, die bereits investiert sind, halten deshalb an dem Basisinvestment im Tech-Sektor fest, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Wer noch kein Aktionär bei Apple ist, kann den Rücksetzer nutzen, um sich seine ersten Stücke ins Depot zu legen. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte