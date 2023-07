Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,86 EUR +0,24% (19.07.2023, 09:01)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,92 EUR +0,09% (18.07.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,73 USD -0,13% (18.07.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Doppeltop oder Rally-Fortsetzung? - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat nach dem starken Wochenauftakt gestern 0,1% auf 193,73 USD abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Seit Ende Februar hätten die Apple-Papiere mittlerweile 31,4% an Wert gewonnen und dabei zehn neue Rekordmarken erreicht. Trotz der zwischenzeitlichen Konsolidierung - im Tief sei es am 11. Juli bis auf 186,60 USD hinunter gegangen - sei der Aufwärtstrendkanal unverändert intakt, zumal sich die Kurse am Montag (+1,7%) wieder an das amtierende Allzeithoch vom 30. Juni bei 194,48 USD herangeschoben hätten. In der Spitze hätten den Notierungen gestern allerdings 0,15 USD gefehlt, weshalb nun auch ein Doppeltop ausgebildet werden könnte.Ausblick: Nach dem Rücksetzer auf das bisherige Juli-Tief am vergangenen Mittwoch habe die Apple-Aktie die Kursdelle vom Monatsanfang wieder ausgebügelt.Das Long-Szenario: Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, müssten die Notierungen jetzt über das Allzeithoch bei 194,48 USD steigen. Gelinge der Break per Tagesschluss, könnte es zu einem Hochlauf an die runde 200er Marke kommen. Dieses Niveau habe nicht nur eine psychologische Bedeutung, sondern werde im Augenblick auch durch die obere Trendkanalbegrenzung verstärkt. Würden die Kurse aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen, wäre der Weg daher vorerst frei von weiteren charttechnischen Widerständen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: