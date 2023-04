XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,06 EUR -0,42% (05.04.2023, 12:50)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,63 USD -0,33% (04.04.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Piper Sandler:Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Der Anteil der Smartphone-Besitzer, die ein Apple-Gerät besitzen würden, bleibe in der halbjährlichen Umfrage von Piper Sandler in der Nähe des Rekordhochs. Von den 5.700 Befragten würden 87% ein iPhone besitzen, was leicht unter dem Rekordwert von 88% liege, der bei der Umfrage im Frühjahr 2021 aufgestellt worden sei.Darüber hinaus könnte das iPhone aufgrund der 88%-igen Kaufabsicht unter Teenagern zu einem Rekordhoch zurückkehren, so Kumar. Er stelle fest, dass mehr als 25% der Teenager planen würden, in diesem Frühjahr oder Sommer auf ein iPhone 14 umzusteigen. Der Analyst sehe in den Umfrageergebnissen ein Zeichen dafür, dass Apples Platz als dominierende Gerätemarke unter Jugendlichen "weiterhin gut intakt ist".Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, hat das "overweight"-Votum für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 195,00 USD bestätigt. (Analyse vom 05.04.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:151,20 EUR +0,01% (05.04.2023, 13:09)