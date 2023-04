Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die neue iPhone-Generation werde traditionell erst im Herbst präsentiert werden, doch schon jetzt werde eifrig spekuliert, wie sich die künftigen Apple-Smartphones von den aktuellen Modellen unterscheiden würden. Nun hätten sich gleich zwei Analysten in die Diskussion eingeschaltet - mit schlechten Nachrichten für Zulieferer Cirrus Logic.Laut Haitong-Tech-Analyst Jeff Pu werde Apple die nächsten iPhone-Modelle - entgegen bisherigen Spekulationen - nun doch nicht mit sogenannten Solid-State-Lautstärketasten ausstatten. Stattdessen sollten noch einmal physische Regler zum Einsatz kommen, da die technischen Hürden der neuen Technologie zumindest bis zur Einführung der nächsten Generation noch zu hoch seien.Ähnlich habe sich auch Pus Kollege Ming-Chi Kuo von TFI Securities in einem Blog-Post geäußert: Seine jüngste Umfrage unter Zulieferern habe ergeben, dass Apple bei den neuen Flaggschiff-Modellen iPhone 15 Pro und Pro Max wohl doch auf den Einsatz von Solid-State-Tasten zur Lautstärkeregelung verzichten und stattdessen auf traditionelle, physische Knöpfe zurückgreifen werde. Grund dafür seien "ungelöste technische Probleme" vor dem Start der Massenproduktion."Besonders ungünstig" sei diese Entwicklung für die Zulieferer der entsprechenden Technologie - Cirrus Logic und AAC Technologies, so der Experte. Deren Investoren hätten bereits darauf gesetzt, dass der Schwenk hin zum Solid-State-Design künftig die Umsätze und Gewinne der Zulieferer ankurbele.Für Apple selbst sei der Verzicht auf die Solid-State-Technologie indes kein Problem, meine Kuo. Das kommende iPhone 15 Pro sei ohnehin noch in der technischen Evaluierungs- und Test-Phase (EVT), sodass es noch Zeit sei, um das Design zu ändern. Er gehe sogar davon aus, dass die Nutzung bewährter physischer Regler die Entwicklungs- und Testprozesse vereinfachen könnte.Entsprechend wirke sich die Meldung am Mittwoch vor allem auf den Aktienkurs von Cirrus Logic aus, der im US-Handel um mehr als 10% einbreche. Die Apple-Aktie zeige sich von den iPhone-Spekulationen indes völlig unbeeindruckt. Mit einem kleinen Plus von 0,3% trete sie im durchwachsenen Gesamtmarkt auf der Stelle. Die langfristige Investmentstory sei hier intakt, die Kaufempfehlung gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.