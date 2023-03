XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Needham & Co:Laura Martin, Analystin von Needham & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Die Analystin spekuliere, dass Apple und Disney zusammen mehr wert seien als getrennt. Sie habe geschrieben, dass eine starke Verbreitung und Weltklasse-Inhalte "komplementäre Netzwerke" seien und jedes Unternehmen etwas biete, was das andere nicht habe: Was Apple am besten könne, sei die weltweite Verbreitung von Inhalten auf 2 Milliarden High-End-Mobilgeräten, die 1,25 Milliarden einzigartigen und wohlhabenden Benutzern gehören würden, und was Disney am besten könne, sei die Schaffung von AAA-Content-Franchises, die weltweit vertrieben würden.Disney und Apple seien "gemeinsam besser", so Martin. Sie glaube auch, dass Disney auf dem Niveau von Apple bewertet werden könnte, "wenn es keine Wertverluste gäbe", aber Apple könne Disney aufgrund des Werts, den Disney für benachbarte Unternehmen in Ökosystemen schaffe, an denen es teilnehme, für ein Zehntel der Kosten von Apple kaufen.Laura Martin, Analystin von Needham & Co, bewertet die Apple-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 170,00 USD. (Analyse vom 30.03.2023)