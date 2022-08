Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple werde im Herbst die nächste Generation des iPhone vorstellen. Genauer gesagt stehe laut der Nachrichtenagentur Bloomberg der Termin sogar schon fest. Außerdem gebe es - wie immer - reichlich Spekulationen, was der Tech-Gigant seinen Fans und den Anlegern noch präsentieren werde.Wie Bloomberg am Mittwoch berichtet habe, plane der US-Konzern für den 7. September sein jährliches Herbst-Event, auf dem u.a. die iPhone-14-Produktlinie vorgestellt werden solle. Das iPhone 14 könnte vier Modelle umfassen, darunter ein Pro und ein Pro Max, von denen einige Analysten erwarten würden, dass sie beide um 100 USD teurer sein würden als die letztjährigen Modelle iPhone 13 Pro und Pro Max.Das Nachrichtenportal, das sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berufe, habe hinzugefügt, dass auf der Veranstaltung wahrscheinlich auch drei Apple-Watch-Modelle und vielleicht auch neue Macs und iPads vorgestellt würden. Und: Die neuen Apple-Produkte sollten am 16. September in die Läden kommen, heiße es in dem Bloomberg-Bericht anschließend.Klar, vom IPhone 14 hänge sicherlich viel ab. Die Analysten jedenfalls würden bei dem Tech-Riesen keinen Grund für Zweifel sehen und mit anhaltendem Wachstum und höheren Kursen rechnen.Apple bleibe ein absolutes Basisinvestment im Tech-Sektor. "Der Aktionär" sei nach wie vor optimistisch und rate die Gewinne einfach laufen zu lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link