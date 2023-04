Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Um die Abhängigkeit von China als Produktionsstandort zu reduzieren, wolle der US-Konzern die Hardware-Herstellung in anderen Ländern massiv ausbauen. Insbesondere Indien sei dabei in den Fokus gerückt. Der Subkontinent sei allerdings auch ein wichtiger Absatzmarkt. So wichtig, dass sogar CEO Tim Cook zur Eröffnung des ersten Apple Stores im Land anreise.Apple sei nach eigenen Angaben bereits seit mehr als 25 Jahren in Indien aktiv, betreibe dort bislang aber noch keine eigenen Apple Stores. Grund dafür seien relativ hohe regulatorische Hürden. Das solle sich in dieser Woche ändern: Am morgigen Dienstag (18. April) werde in Mumbai die erste indische Apple-Filiale ihre Pforten öffnen. Am Donnerstag (20. April) folge bereits ein zweiter Apple Store in Delhi.Wie Bloomberg in der Vorwoche unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet habe, werde zu den beiden Eröffnungen auch Apple-Chef Tim Cook anwesend sein. Zwischen den beiden Events sei demnach auch ein Treffen Cooks mit dem indischen Premierminister Narendra Modi geplant.Das belege die große Bedeutung des Landes als wichtigem Zukunftsmarkt für den Tech-Riesen. Apples Auftragsfertiger hätten die Hardware-Produktion dort zuletzt kräftig hochgefahren. Im Jahr 2025 könnte bereits jedes vierte iPhone in Indien produziert werden. Damit versuche Apple die große Abhängigkeit von China zu reduzieren.