Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,08 EUR +0,24% (06.03.2024, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,18 USD -2,80% (05.03.2024, 21:59)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die erwartete Entwicklung sei nun eingetreten: Der führende Technologiekonzern habe das zuvor besprochene absteigende Dreieck mit erheblichem Momentum nach unten durchbrochen, was ein deutliches Verkaufssignal für die Apple-Aktie ausgelöst habe. Der Rest sei wie erwartet verlaufen: Zahlreiche Anleger hätten sich zurückgezogen, was zu einem Verlust von mehr als 6% innerhalb von nur drei Handelstagen geführt habe. Marktexperte Achim Mautz analysiere die Situation in einer aktuellen Analyse für den Online Broker LYNX."Die Möglichkeit einer solchen Bewegung hatte ich bereits in meiner vorherigen Apple-Analyse angesprochen. Daher überrascht mich der aktuelle Kurssturz wenig. Damit tritt das Papier erstmals seit Oktober des letzten Jahres wieder in eine bärische Trendphase ein. Die anhaltende Stagnation im Umsatzwachstum macht sich langsam bemerkbar, denn ohne Wachstum wird es in der Theorie schwierig, die Kurse einer Aktie nachhaltig zu steigern. Als nächstes dürfte das Oktober-Tief bei 165.67 USD im Fokus stehen. Es ist durchaus möglich, dass wir dieses Niveau noch in dieser Woche erreichen."Die Aussichten bewerte der Experte daher als bärisch. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: