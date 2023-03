Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Diesen Termin sollten sich Apple-Fans und -Investoren dick im Kalender markieren: Vom 5. bis 9. Juni veranstalte der Tech-Riese seine diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC. Am ersten Tag solle es diesmal auch ein Launch-Event mit CEO Tim Cook geben. Dabei könnte Apple die vielleicht wichtigste Produktneuheit seit Jahren präsentieren.Bei der jährlichen WWDC gebe der US-Konzern traditionell einen Ausblick auf die Neuerungen in seiner Software, die ab dem Herbst eingeführt würden. Entwickler sollten dadurch die Möglichkeit bekommen, ihre Apps über den Sommer darauf vorzubereiten. In diesem Jahr solle es zum Start des mehrtägigen Events aber auch im Hardware-Bereich Neuheiten zu bestaunen geben.Was genau, dazu hülle sich der Konzern wie immer in Schweigen. Branchenbeobachter würden allerdings davon ausgehen, dass Apple bei dieser Gelegenheit endlich das mit Spannung erwartete AR-/VR-Headset vorstellen werde. Neben der Brille, die nach Bloomberg-Informationen Reality One oder Reality Pro heißen solle, dürfte Apple auch das dazugehörige Betriebssystem xrOS vorstellen. So hätten externe Entwickler Zeit, um bis zum Verkaufsstart erste Apps und Programme zu schreiben.Apple reserviere damit das erste Produkt-Event dieses Jahres für die Präsentation der ersten komplett neuen Hardware-Kategorie seit der Apple Watch im Jahr 2014. Die Erwartungen seien dabei hoch, wenngleich der Tech-Riese damit in ein Segment vordringe, in dem Rivalen wie Meta Platforms bislang ihre liebe Not hätten.Dass das erste Apple-Headset dank jeder Menge High-Tech um die 3.000 USD kosten und damit teurer als bereits erhältliche Konkurrenzprodukte sein solle, mache es nicht leichter. Medienberichten zufolge werde jedoch bereits an handlicheren und günstigeren Nachfolgemodellen gearbeitet. Dennoch sollte man das Potenzial der Technologie nicht unterschätzen: "Es könnte Jahre dauern, bis das Mixed-Reality-Headset ein Hit wird, aber es wird als weitere Plattform für Apple-Entwickler dienen, um ihre Apps und Inhalte zu verkaufen", schreibe Bloomberg-Experte Mark Gurman. Das Unternehmen plane auch mehrere Funktionen, um das Headset mit anderen Apple-Produkten, einschließlich Mac und iPhone, zu integrieren. "Das könnte Entwickler dazu bringen, ihre bestehende Software auf die neue Plattform zu erweitern. Die Vereinbarung stellt auch eine zusätzliche Einnahmequelle für Apple dar, das einen Anteil von bis zu 30 Prozent am Verkauf von Apps und Abonnements erhält", so Gurman. Manche würden sogar noch ein Stück weitergehen und orakeln, dass Computerbrillen eines Tages das Smartphone als Alltags-Elektronikgerät ablösen könnte. Bislang sei das aber noch reine Zukunftsmusik.Im freundlichen Marktumfeld für Tech-Titel lege die Apple-Aktie am Mittwoch rund 2% zu und nehme dabei das bisherige Jahreshoch bei 162,14 USD wieder ins Visier. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Die Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.